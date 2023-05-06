Одіозного митрополита Антонія затримали на КПП під Києвом

Після того, як правоохоронець увів у базу дані паспорта митрополита Антонія, машину затримали

Правоохоронці 6 травня затримали на контрольно-пропускному пункті під Києвом керуючого справами УПЦ МП митрополита Антонія (Паканича), через що він не зміг потрапити на Літургію до ставропігійного Георгіївського монастиря м. Городниця (Житомирська область). Про це архієрей розповів на проповіді у храмі Києво-Печерської лаври прп. Агапіта Печерського.

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Митрополит поскаржився, що виїхав о 5:30, але встиг доїхати лише до першого КПП, де у нього з кліриками митна служба почала перевіряти документи. Після того, як правоохоронець увів у базу дані паспорта митрополита Антонія, машину затримали. Присутня на КПП поліція почала обшукувати автомобіль та особисті речі ієрарха. Але й після обшуку виїхати йому не дозволили, заявив керуючий справами УПЦ МП, намагалися забрати телефон на перевірку. Але митрополит Антоній сказав, що зробить це тільки після рішення суду. Через годину очікування архієрей викликав патруль поліції. По телефону поліцейські йому нібито сказали, що архієрей має проблеми – він перебуває в базі «Миротворця».

Антоній Паканич – митрополит Бориспільський та Броварський УПЦ (МП), він друга людина у цій церкві після предстоятеля, митрополита Онуфрія. Митрополит Антоній народився на Закарпатті, але навчався у Москві і розпочинав свою церковну кар'єру саме там. Однак у 2002 році він раптово повернувся до України, де зробив стрімкий крок кар'єрними сходами. За інформацією журналістів, ієрарх з того часу має російський паспорт.

«Мене внесли до цієї бази багато років тому, ще за Порошенка, за критику ПЦУ, – розповів митрополит Антоній. – Я запитав поліцейських – невже дані «Миротворця» можуть мати якісь підстави для дій поліції? Адже у нас за Конституцією Церква відокремлена від держави».

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Але після повторного обшуку митрополита не відпустили. Йому заявили, що потрібно дочекатися розмови з людиною «зі спеціальної служби». Після приїзду патрульної служби архієрей написав заяву щодо незаконного затримання, і лише після цього йому віддали паспорт. Всі ці події зайняли понад 1,5 години, внаслідок чого він уже не встигав доїхати до Городниці. Митрополит Антоній змушений був повернутися до Києва і служити Літургію у Лаврі.

Нагадаємо, у грудні 2022-го президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій проти церковників УПЦ МП, серед яких і митрополит Антоній.

Раніше повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуками до найвпливовішого єпископа Московської церкви в Україні.

До слова, керівництво національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату.