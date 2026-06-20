Одна з найбільших мереж магазинів краси в Україні припинила роботу

Мережа магазинів краси та догляду Prostor припиняє операційну діяльність і розпочинає поетапне закриття своїх торгових точок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на All Retail.

Відповідне рішення ухвалило ТОВ «НУМІС», яке розвиває мережу Prostor на українському ринку. У компанії повідомили, що процес закриття магазинів стартує вже з 1 липня 2026 року. Причини такого кроку в офіційному повідомленні не уточнюються.

Представники мережі назвали це рішення складним та висловили жаль через те, що не змогли повідомити про зміни раніше.

«Ми глибоко цінуємо той шлях, який пройшли разом із вами, і прагнемо завершити всі поточні процеси максимально коректно та прозоро», – йдеться у зверненні компанії.

У Prostor запевнили, що намагатимуться завершити всі операційні процеси максимально організовано та без порушення зобов’язань перед клієнтами й партнерами.

Мережа Prostor тривалий час була одним із найбільших гравців українського ринку товарів для краси, догляду та побутової хімії. Магазини компанії працювали в багатьох містах України та конкурували з іншими великими роздрібними мережами цього сегмента.

Наразі компанія не повідомила, скільки саме магазинів буде закрито та в які строки планується повністю завершити діяльність мережі.

До слова, в Україні вперше запрацювала система електронної нотифікації косметичної продукції, яка дозволяє централізовано реєструвати всі косметичні засоби, що потрапляють на ринок – від шампунів до декоративної косметики. Раніше такого обліку не існувало.