Магазин з продажу канабісу в Торонто посварився з ФІФА через незвичний сувенір Чемпіонату світу

Маленький сімейний бізнес набрав незвичної популярності після юридичного скандалу з ФІФА

Поки на полях Чемпіонату світу 2026 точаться футбольні баталії, у канадському Торонто розгорнулася незвична суперечка між ФІФА та місцевим магазином канабісу Cosmic Charlie’s. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на New York Times.

Порушення авторських прав

Причиною конфлікту став бонг (пристрій для куріння) у формі знаменитого Кубка світу, який власники закладу виставили на продаж напередодні мундіалю. Ідея належала братам Шону та Чарльзу Кеді, які вирішили скористатися напливом іноземних уболівальників до Канади. Вони закупили силіконові бонги, стилізовані під головний футбольний трофей планети, та продавали їх приблизно за 50 канадських доларів.

Товар швидко привернув увагу не лише вболівальників, а і юристів ФІФА. Минулого тижня магазин отримав офіційне попередження від юридичної фірми, яка представляє інтереси футбольної організації. У документі власників звинуватили в незаконному використанні захищених елементів бренду Чемпіонату світу та вимагали негайно припинити продаж продукції.

Не бажаючи вступати у тривалу юридичну боротьбу з однією з найвпливовіших спортивних організацій світу, підприємці вирішили виконати вимоги. На камери журналістів один із братів власноруч знищив бонг за допомогою молотка та ножиць, надавши необхідні докази того, що товар більше не придатний для продажу.

Неочікуваний ефект від дій ФІФА

Втім, ця історія несподівано обернулася для магазину безкоштовною рекламою. До втручання ФІФА власники встигли продати лише один екземпляр, проте після розголосу про конфлікт написали десятки світових медіа. Самі підприємці зізнаються, що отриманий медійний ефект значно перевершив потенційний прибуток від продажу кількох сувенірів.

«Ми точно не очікували, що через один бонг опинимося в новинах по всьому світу. Але тепер ця історія стала для нас набагато ціннішою за сам товар», – зазначив Шон Кеді.

Нагадаємо, що кмітливий любитель хильнути майстерно пошив у дурні охорону на Чемпіонаті світу 2026.