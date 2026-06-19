Чиновники Трампа сидять на дієті з квашеної капусти

РФК-молодший, Венс, Лутнік і Даффі дотримуються дієти з ферментованих продуктів і м'яса травʼяного випасу

У кабінеті президента США Дональда Трампа набирає популярності незвична дієта – і вона передбачає величезні порції квашеної капусти. Про це пише «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Хто на дієті

Міністр охорони здоров'я Роберт Ф. Кеннеді-молодший, міністр торгівлі Говард Лутнік, міністр транспорту Шон Даффі та віцепрезидент Джей-Ді Венс долучилися до дієти, спокушені обіцянками стрункішої талії та сяючої шкіри. Судячи з усього, чиновники вирішили, що користь для здоров'я переважає легкий сірчаний запах – який, до речі, вже встиг стати причиною кількох сімейних суперечок.

«За 30 днів я схуд на 20 фунтів, – заявив Кеннеді на заході в Мічигані цього тижня. – Джей-Ді Венс також дотримується цієї дієти, і ви можете побачити, наскільки він змінився на вигляд».

У чому суть дієти

Авторство методики належить доктору Шону О'Марі, який радить пацієнтам вживати ферментовані продукти на кшталт квашеної капусти й кімчі, а також стейки з м'яса тварин трав'яного випасу – і повністю відмовитися від алкоголю та солодкого. За його словами, такий раціон зменшує вісцеральний жир навколо органів і зміцнює мікробіом, що позитивно впливає на травлення.

Першим дієту опанував 72-річний Кеннеді, за ним пішли 64-річний Лутнік і 54-річний Даффі. 41-річний Венс почав дотримуватися капустяного раціону під час Великого посту на початку року – і досі його не покинув.

«Мені, як правило, подобається працювати з людьми старшого віку, тому що рентабельність інвестицій набагато вища... Це як взяти під контроль тонучий корабель, компанію, що прямує до банкрутства», – зізнався О'Мара. Прямо про своїх пацієнтів лікар говорити відмовився, пославшись на конфіденційність, проте, за словами обізнаних джерел, саме до нього й зверталися Кеннеді, Лутнік і Даффі.

Стейки, сир і квашена капуста в багажі

Кожен із прихильників дієти адаптував її під власний спосіб життя. Кеннеді часто бере запас квашеної капусти із собою в подорожі. Лутнік натомість почав готувати ферментовані овочі вдома – замість того, щоб купувати їх у магазині, – а на перекус обирає «сири старого світу»: блакитний сир, горгонзолу чи цілий круг пармезану, без жодних крекерів.

Венс на обід зазвичай їсть яйця, квашену капусту, мариновані огірки та ягоди, а на вечерю – яловичину або баранину з тією-таки капустою. На борту Air Force Two він перекушує в'яленим м'ясом тварин, вирощених на пасовищах, або гамбургером без булочки з ферментованими овочами.

Серед навернених у нову віру – і колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті. Зустрівши торік Даффі й помітивши, який сяючий у нього вигляд, Маккарті за його порадою звернувся до О'Мари – і тепер активно популяризує методику серед колег у Конгресі. «Він сказав мені, що я – найгірший випадок, який він коли-небудь бачив, але додав: "У вас величезний потенціал"», – згадує Маккарті свою першу зустріч із лікарем. За його словами, талія відтоді зменшилася на чотири дюйми.

Скільки коштує бути в тренді

Послуги О'Мари недешеві: згідно з інформацією на сайті клініки, «план оптимізації» коштує від 8 тисяч доларів, а особиста консультація з лікарем – 18 тисяч. У межах програми клієнтів навіть супроводжують у продуктовий магазин, аби навчити обирати правильні ферментовані продукти в глибині холодильної вітрини – подалі від світла, яке руйнує корисні мікроорганізми.

Сам Трамп поки чинить опір тренду. На фіналі НБА на початку місяця президент ласував піцою, картоплею фрі та запивав усе «Дієт-Колою» – а в передвиборчому літаку незмінно знаходилося місце для чізбургерів з «Макдональдса» і сендвічів з «Чік-філ-Ей».

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про перші 100 днів президентства Трампа – тоді ж згадувалося, що Роберта Кеннеді-молодшого минулої осені силоміць змусили з'їсти біг-мак після того, як він розкритикував дієту Трампа.