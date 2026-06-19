Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Чиновники Трампа сидять на дієті з квашеної капусти

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Сам Трамп поки чинить опір тренду
фото ілюстративне, згенероване ШІ

РФК-молодший, Венс, Лутнік і Даффі дотримуються дієти з ферментованих продуктів і м'яса травʼяного випасу

У кабінеті президента США Дональда Трампа набирає популярності незвична дієта – і вона передбачає величезні порції квашеної капусти. Про це пише «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Хто на дієті

Міністр охорони здоров'я Роберт Ф. Кеннеді-молодший, міністр торгівлі Говард Лутнік, міністр транспорту Шон Даффі та віцепрезидент Джей-Ді Венс долучилися до дієти, спокушені обіцянками стрункішої талії та сяючої шкіри. Судячи з усього, чиновники вирішили, що користь для здоров'я переважає легкий сірчаний запах – який, до речі, вже встиг стати причиною кількох сімейних суперечок.

«За 30 днів я схуд на 20 фунтів, – заявив Кеннеді на заході в Мічигані цього тижня. – Джей-Ді Венс також дотримується цієї дієти, і ви можете побачити, наскільки він змінився на вигляд».

У чому суть дієти

Авторство методики належить доктору Шону О'Марі, який радить пацієнтам вживати ферментовані продукти на кшталт квашеної капусти й кімчі, а також стейки з м'яса тварин трав'яного випасу – і повністю відмовитися від алкоголю та солодкого. За його словами, такий раціон зменшує вісцеральний жир навколо органів і зміцнює мікробіом, що позитивно впливає на травлення.

Першим дієту опанував 72-річний Кеннеді, за ним пішли 64-річний Лутнік і 54-річний Даффі. 41-річний Венс почав дотримуватися капустяного раціону під час Великого посту на початку року – і досі його не покинув.

«Мені, як правило, подобається працювати з людьми старшого віку, тому що рентабельність інвестицій набагато вища... Це як взяти під контроль тонучий корабель, компанію, що прямує до банкрутства», – зізнався О'Мара. Прямо про своїх пацієнтів лікар говорити відмовився, пославшись на конфіденційність, проте, за словами обізнаних джерел, саме до нього й зверталися Кеннеді, Лутнік і Даффі.

Стейки, сир і квашена капуста в багажі

Кожен із прихильників дієти адаптував її під власний спосіб життя. Кеннеді часто бере запас квашеної капусти із собою в подорожі. Лутнік натомість почав готувати ферментовані овочі вдома – замість того, щоб купувати їх у магазині, – а на перекус обирає «сири старого світу»: блакитний сир, горгонзолу чи цілий круг пармезану, без жодних крекерів.

Венс на обід зазвичай їсть яйця, квашену капусту, мариновані огірки та ягоди, а на вечерю – яловичину або баранину з тією-таки капустою. На борту Air Force Two він перекушує в'яленим м'ясом тварин, вирощених на пасовищах, або гамбургером без булочки з ферментованими овочами.

Серед навернених у нову віру – і колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті. Зустрівши торік Даффі й помітивши, який сяючий у нього вигляд, Маккарті за його порадою звернувся до О'Мари – і тепер активно популяризує методику серед колег у Конгресі. «Він сказав мені, що я – найгірший випадок, який він коли-небудь бачив, але додав: "У вас величезний потенціал"», – згадує Маккарті свою першу зустріч із лікарем. За його словами, талія відтоді зменшилася на чотири дюйми.

Скільки коштує бути в тренді

Послуги О'Мари недешеві: згідно з інформацією на сайті клініки, «план оптимізації» коштує від 8 тисяч доларів, а особиста консультація з лікарем – 18 тисяч. У межах програми клієнтів навіть супроводжують у продуктовий магазин, аби навчити обирати правильні ферментовані продукти в глибині холодильної вітрини – подалі від світла, яке руйнує корисні мікроорганізми.

Сам Трамп поки чинить опір тренду. На фіналі НБА на початку місяця президент ласував піцою, картоплею фрі та запивав усе «Дієт-Колою» – а в передвиборчому літаку незмінно знаходилося місце для чізбургерів з «Макдональдса» і сендвічів з «Чік-філ-Ей».

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про перші 100 днів президентства Трампа – тоді ж згадувалося, що Роберта Кеннеді-молодшого минулої осені силоміць змусили з'їсти біг-мак після того, як він розкритикував дієту Трампа.

Читайте також:

Теги: дієта овочі президент корабель продукти лікар Дональд Трамп міністр Джей Ді Венс магазин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звернення до американського лідера з’явилося на тлі погроз Москви здійснити масований обстріл Києва
Зеленський надіслав Трампу тривожного листа через брак ракет для ППО
27 травня, 16:34
У грудні 2025 року робітники додали ім'я президента Трампа до Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні
Центр Кеннеді має видалити ім'я Трампа з фасаду будівлі: реакція президента на рішення суду
30 травня, 07:44
Рубіо: Ми все ще в НАТО, але НАТО потребує значних змін, і президент чітко це дав зрозуміти
Рубіо заявив про плани Трампа відвідати саміт НАТО
4 червня, 03:31
Літак Зеленського вже приземлився у Лондоні
Зеленський прибув до Лондона на зустріч із лідерами Європи
7 червня, 18:29
Лідери скоординували дипломатичні кроки на найближчий час
Зеленський поговорив з Макроном і узгодив кроки перед G7
9 червня, 01:09
Феофіл ІІІ очолює Єрусалимську православну церкву з 2005 року та залишається одним із найвпливовіших ієрархів православного світу
Трамп знайшов нового посередника для переговорів України та РФ
8 червня, 14:11
Дональд Трамп на саміті у Франції
«Що там відбувається – божевілля»: Трамп закликав Росію укласти угоду (відео)
16 червня, 13:17
Те, що G7 виступає єдиним фронтом щодо України, Мерц вважає ключовим сигналом для Кремля
Мерц після розмови з Трампом висловив оптимізм щодо миру в Україні
17 червня, 01:10
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві 16-21 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
15 червня, 14:50

Життя

Чиновники Трампа сидять на дієті з квашеної капусти
Чиновники Трампа сидять на дієті з квашеної капусти
Як приготувати улюблену вечерю Меланії Трамп: рецепт
Як приготувати улюблену вечерю Меланії Трамп: рецепт
Символ Вашингтона став приводом для насмішок над Трампом
Символ Вашингтона став приводом для насмішок над Трампом
Харків'яни готують гігантський полуничний тірамісу вагою 18 кг (фото)
Харків'яни готують гігантський полуничний тірамісу вагою 18 кг (фото)
Син Байдена влаштувався на роботу в люксовий наркологічний диспансер у Лос-Анджелесі
Син Байдена влаштувався на роботу в люксовий наркологічний диспансер у Лос-Анджелесі
Син принца Вільяма вступив до Ітонського коледжу: яка вартість навчання
Син принца Вільяма вступив до Ітонського коледжу: яка вартість навчання

Новини

Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
17 червня, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
17 червня, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
17 червня, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua