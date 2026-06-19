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20-річна киянка ногами винесла двері магазину через відмову продати спиртне

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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20-річна киянка ногами винесла двері магазину через відмову продати спиртне
Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі
фото: Нацполіція

Дівчина прийшла до супермаркету під час його зачинення, аби придбати алкоголь

У Дніпровському районі Києва 20-річна дівчина пошкодила двері супермаркету після того, як їй відмовили у продажу алкоголю через закриття магазину.

Поліція повідомила їй про підозру у хуліганстві. Про це повідомили у столичній поліції, пише «Главком».

20-річна киянка ногами винесла двері магазину через відмову продати спиртне фото 1
фото: Нацполіція

За даними правоохоронців, відвідувачка прийшла до магазину наприкінці робочого дня, аби придбати спиртне. Почувши відмову, дівчина почала сваритися з працівниками, а на виході кількома ударами ніг вибила нижню частину дверей.

20-річна киянка ногами винесла двері магазину через відмову продати спиртне фото 2
фото: Нацполіція

Поліцейські затримали порушницю та перевірили її на стан сп’яніння. Прилад «Драгер» показав 0,76 проміле алкоголю. Правоохоронці оголосили киянці про підозру за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

До слова, у селі Шевченкове Броварського району побутовий конфлікт між знайомими закінчився підпалом машини. 

Теги: поліція Київ

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Кримінал

20-річна киянка ногами винесла двері магазину через відмову продати спиртне
20-річна киянка ногами винесла двері магазину через відмову продати спиртне
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