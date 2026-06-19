20-річна киянка ногами винесла двері магазину через відмову продати спиртне

Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі

Дівчина прийшла до супермаркету під час його зачинення, аби придбати алкоголь

У Дніпровському районі Києва 20-річна дівчина пошкодила двері супермаркету після того, як їй відмовили у продажу алкоголю через закриття магазину.

Поліція повідомила їй про підозру у хуліганстві. Про це повідомили у столичній поліції, пише «Главком».

фото: Нацполіція

За даними правоохоронців, відвідувачка прийшла до магазину наприкінці робочого дня, аби придбати спиртне. Почувши відмову, дівчина почала сваритися з працівниками, а на виході кількома ударами ніг вибила нижню частину дверей.

фото: Нацполіція

Поліцейські затримали порушницю та перевірили її на стан сп’яніння. Прилад «Драгер» показав 0,76 проміле алкоголю. Правоохоронці оголосили киянці про підозру за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

До слова, у селі Шевченкове Броварського району побутовий конфлікт між знайомими закінчився підпалом машини.