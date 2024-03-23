Офіцер ЗСУ назвав напрямки, на яких російський наступ вичерпується

Армії противника потрібно відновитися, накопичити ресурс

Наступальний потенціал Збройних сил Російської Федерації вичерпується у порівнянні з жовтнем 2023 року. Про це повідомив офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров в інтервʼю Oboz.ua.

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Крамаров зауважив, що наразі українці активно будують оборонні укріплення, оскільки розуміють, що потрібно стримувати російських військових.

«Наступальний потенціал ворога, який він використовував з початку жовтня 2023 року до початку березня 2024 року, також вичерпується», – сказав Андрій Крамаров.

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За його слів, наступальний потенціал росіян вичерпується на ключових напрямках – Авдіївському, Бахмутському. Він вважає, що до інавгурації Володимира Путіна – 7 травня – можливе заходження в сірі зони, невеликі селища, проте це не будуть потужні штурмові операції.

Також Крамаров наголосив, що армії противника потрібно відновитися, накопичити ресурс.

Окупанти відновили виробництво стандартних 1,5 і 3-тонних авіабомб, крім цього вони вдосконалюють модуль, що перетворює авіаційну фугасну бомбу на керовану.

«На прикладі тієї ж Авдіївки вони побачили, що це дуже ефективна зброя, яку раніше вони не використовували, яка має великий руйнівний потенціал. Від влучання 1,5-тонної бомби 9-поверховий будинок складається просто до рівня фундаменту», – пояснив Андрій Крамаров.

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Він наголосив, що росіяни мають проблеми з артилерією. Тоді як використовуючи авіабомби, можна не лише компенсувати артилерію, але й отримати більший ефект.

Експерт зазначив, що наразі протидія цьому може бути лише одна – полювати за ними на лінії фронту за допомогою ЗРК.

«Це не є правильне використання ЗРК. Це зброя оборони, це захист, це щит. Протидіяти авіації в таких випадках має лише інша авіація», – повідомив він та додав, що без сучасних літаків комплексно протидіяти цій проблемі не можна.

Нагадаємо, останніми тижнями наступ російських загарбників районі Авдіївки сповільнився. Ймовірною причиною цього були втрати.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Однією з тем стали головні потреби українських захисників.

Як заявив адмірал НАТО, війна Росії проти України ніколи не була пов’язана з реальною загрозою безпеці з боку України чи НАТО.