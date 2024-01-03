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Рада Україна-НАТО скликає надзвичайне засідання через масштабні обстріли РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Рада Україна-НАТО скликає надзвичайне засідання через масштабні обстріли РФ
2 січня Росія масштабно атакувала Україну
фото: glavcom.ua

На засідання Ради Україна-НАТО обговорять посилення спроможностей протиповітряної оборони ЗСУ

У відповідь на масовані російські удари по українських містах буде проведено надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО. На цьому, зокрема, обговорять посилення спроможностей протиповітряної оборони ЗСУ. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО «у відповідь на масовані ракетні та дронові удари Росії».

«Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України», – розповів чиновник.

Кулеба додав, що це є «важливим сигналом» євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору.

Зазначимо, Рада Україна-НАТО – це форум, у рамках якого можуть відбуватися консультації між нашою країною та країнами-членами Північноатлантичного альянсу на різних рівнях.

Ключовими предметами обговорення таких засідань є питання безпеки, зокрема війна Росії проти України.

Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області. Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу.

Так, пошкоджено:

  • 39 приватних будинків
  • 14 багатоквартирних будинків
  • 2 приміщення освітніх закладів
  • 90 автомобілів
  • складські приміщення, церква, низка підприємств.
9 фото
На весь екран

Також у Києві 3 січня завершились останні аварійно-рятувальні роботи після масованої атаки окупантів по Україні 29 грудня.

Зокрема, під час російської повітряної атаки 2 січня майже половину російських дронів і п'яту частину крилатих ракет у Північній операційній зоні знищили мобільні групи ППО. 

Теги: війна НАТО Дмитро Кулеба обстріл системи ППО

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