Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Учора РФ вдарила по зерносховищу на Полтавщині: з’явилося фото

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Учора РФ вдарила по зерносховищу на Полтавщині: з’явилося фото
Окупанти вдарили по зерносховищу на Полтавщині
фото: Філіп Пронін/Telegram

Українські аграрії втратили частину врожаю

Під час учорашньої атаки на Полтавщину російські окупанти пошкодили заповнене зерносховище. Частину врожаю, який у ньому зберігався, втрачено. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram.

«Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України. Вчора у результаті чергової атаки на Полтавщині було пошкоджено заповнене зерносховище. Частину урожаю, який зберігався, втрачено», – написав він.

Пронін додав, що фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків.

Нагадаємо, що ввечері 2 лютого у Полтавській області пролунали вибухи. Зафіксоване влучання в Миргородському районі. 

Крім того, вночі 3 лютого російські окупанти атакували Кривій Ріг Дніпропетровської області «Шахедами». Ворог вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури міста. Унаслідок цього без світла в районі лишилися тисячі людей. Введені графіки аварійних відключень світла.

До слова, триває 710-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.

Теги: обстріл зерно Полтавщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Курсантці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах
Студентка видавала себе за військового та виманювала гроші на сайтах знайомств
30 сiчня, 14:07
Крилаті ракети «Калібр»
Скільки високоточних далекобійних ракет ще має Росія: дані Повітряних сил
28 сiчня, 12:31
Чинний голова Омської області Віталій Хоценко, який працював на окупованих територіях, та заступник керівника казначейства Мінфіну РФ Олександр Демидов у самопроголошеній ДНР
Російські чиновники «втрачають голову» після роботи на окупованих територіях – ЗМІ
2 лютого, 14:45

Події в Україні

Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5585
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5230
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4442
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4399
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua