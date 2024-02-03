Учора РФ вдарила по зерносховищу на Полтавщині: з’явилося фото

Окупанти вдарили по зерносховищу на Полтавщині

Українські аграрії втратили частину врожаю

Під час учорашньої атаки на Полтавщину російські окупанти пошкодили заповнене зерносховище. Частину врожаю, який у ньому зберігався, втрачено. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram.

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«Своїми діями ворог постійно загрожує продовольчій безпеці України. Вчора у результаті чергової атаки на Полтавщині було пошкоджено заповнене зерносховище. Частину урожаю, який зберігався, втрачено», – написав він.

Пронін додав, що фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків.

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Нагадаємо, що ввечері 2 лютого у Полтавській області пролунали вибухи. Зафіксоване влучання в Миргородському районі.

Крім того, вночі 3 лютого російські окупанти атакували Кривій Ріг Дніпропетровської області «Шахедами». Ворог вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури міста. Унаслідок цього без світла в районі лишилися тисячі людей. Введені графіки аварійних відключень світла.

До слова, триває 710-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.