Знищено один із ключових російських символів Севастополя

Панорама, створена художником Францом Рубо, є одним з ключових російських символів Севастополя

Окупаційний губернатор поскаржився на удар по музею «Оборона Севастополя 1854-1855 років»

У ніч проти 10 червня в тимчасово окупованому Севастополі після атаки безпілотника спалахнула масштабна пожежа. Унаслідок інциденту пошкоджено музей-панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 років» – одну з найвідоміших російських пам’яток міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на окупаційного губернатора Севастополя Михайла Развожаєва.

«Сьогодні вночі безпілотник літакового типу цілеспрямовано завдав удару по будівлі панорами «Оборона Севастополя 1854-1855 рр.», – йдеться у повідомленні.

За даними окупанта, на місці працюють 83 особи та 22 одиниці техніки рятувальної служби. Пожежі присвоєно четвертий ранг. «Ситуація вкрай складна: вже зараз зрозуміло, що панорама Франца Рубо практично знищена…», – сказав Развожаєв.

Зауважимо, що панорама, створена художником Францом Рубо, є одним з ключових російських символів Севастополя.

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація Криму з 00:00 10 червня запроваджує нову схему залізничного сполучення: в'їзд на анексований півострів залізницею дозволений виключно у світлий час доби – з 5:00 до 23:00.

Нагадаємо, у російських Чебоксарах атаковано підприємство «ВНДІР-Прогрес». За попередньою інформацією, по підприємству вдарила ракета FP-5 «Фламінго».

Також у ніч на 10 червня в Самарській області РФ дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод – місцеві жителі повідомляють про велику пожежу, яку видно над усім містом.