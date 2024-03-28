Коригував ракетний удар по ТЕС у Дніпрі: СБУ затримала колаборанта

СБУ: За співпрацю з окупантами колаборант отримував на власні банківські реквізити грошову «винагороду. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності

Кіберфахівці Служби безпеки зірвали спробу РФ завдати ракетного удару по військовій та критичній інфраструктурі Дніпра

Служба безпеки України затримала агента РФ, який хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому шпиталю у Дніпрі. Про це повідомляє прессцентр СБУ.

«Завдяки багатоетапній спецоперації прямо «на гарячому» в обласному центрі затримано агента ФСБ, який проводив дорозвідку поблизу шпиталю Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисник хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуванні. Також він стежив за медичним транспортом, що прибував на територію медзакладу.

Отримані відомості разом з координатами об’єкта, за даними СБУ, фігурант намагався передати до ФСБ через анонімний чат у месенджері. У подальшому окупанти планували використати розвідінформацію для підготовки ракетного удару по військовому шпиталю у Дніпрі.

Правоохоронці зазначають, що ще однією потенційною ціллю ворога була місцева теплова електростанція, яка забезпечує електрикою значну частину мегаполіса.

фото: СБУ

«За вказівкою ФСБ їхній агент знімав на власний телефон периметр ТЕС та прилеглу територію. Така інформація була необхідна рашистам, щоб дізнатися про технічний стан об’єкта для «врахування» у підготовці нової серії повітряних атак на місто», – наголошують правоохоронці.

Співробітники СБУ «покроково» задокументували не тільки розвідувальну активність агента ФСБ, але й встановили особу його російського куратора. За даними слідства, агентом виявився 22-річний місцевий житель, якого у лютому цього року дистанційно завербував кадровий співробітник російської спецслужби.

фото: СБУ

«До уваги» агресора молодик потрапив як активний користувач російських Телеграм-каналів з пошуку швидкого заробітку. За співпрацю з окупантами зрадник отримував на власні банківські реквізити грошову «винагороду. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності, а також банківську картку з російськими грошима», – йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Також на території Дніпра було проведено комплексні заходи для убезпечення особового складу Сил оборони та додаткового захисту критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у Херсоні правоохоронці затримали місцевого жителя, який у період окупації міста охороняв російську катівню, а після деокупації планував втекти за кордон.

Під час обшуку в нього виявили формений одяг російського зразка, який йому видали окупанти, а також у його телефоні знайшли докази злочинів.

Раніше СБУ оголосила підозру депутатці Держдуми та її спільниці, які вивезли українських дітей до РФ.

Як зазначають правоохоронці, фігурантки входять до близького оточення Путіна та причетні до депортації українських дітей з тимчасово захоплених регіонів України.