Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є постраждалі
фото з відкритих джерел

Внаслідок російської атаки поранено двох жінок

У ніч на 3 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по селу у Лебединській громаді на Сумщині. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, інформує «Главком».

Григоров розповів, що внаслідок російської ракетної атаки поранено двох жінок – 55 і 65 років. Постраждалих доставили до лікарень, медики надають необхідну допомогу.

Крім того, є пошкодження у житловому секторі. Наслідки атаки зʼясовуються.

«Главком» писав, що у ніч на 2 листопада російські терористи атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, внаслідок російської атаки є пошкодження у житловому секторі.

Відомо, що двоє людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Відомо, що у ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства. 

Під ударами також опинилися Шахтарська та Покровська громади Синельниківського району, де пошкоджено об’єкти інфраструктури та горів приватний будинок.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.

До слова, уночі російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

