Росія вдарила безпілотниками по Запоріжжю: виникла пожежа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Пожежа у Запоріжжі, яка виникла через російську атаку
фото: Іван Федоров/Telegram

Внаслідок обстрілу виникла пожежа в адміністративній будівлі

У ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Як зазначив Федоров, через російську атаку безпілотниками у Запоріжжі виникла пожежа в адміністративній будівлі. 

Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила.

Росія вдарила безпілотниками по Запоріжжю: виникла пожежа фото 1
фото: Іван Федоров/Telegram
Росія вдарила безпілотниками по Запоріжжю: виникла пожежа фото 2
фото: Іван Федоров/Telegram

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня російська терористична армія вдарила по Запоріжжю безпілотниками та балістичними ракетами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 02:00 ворог завдав по місту щонайменше три удари. Сталося займання житлового будинку. Федоров розповів, що внаслідок обстрілу двоє постраждалих: 7-річна дитина та 45-річна жінка. Медики оцінюють їхній стан як тяжкий. 

Як зазначається, окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше сім ударів БпЛА. Росіяни атакували приватний сектор та обʼєкти інфраструктури. Сталося кілька займань. Пізніше стало відомо, що у лікарні помер 7-річний хлопчик, який дістав поранень через нічну атаку росіян. «Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися надто тяжкими», – написав Федоров.

Також у  ніч на 9 жовтня російська окупаційна армія продовжила атакувати керованими авіаційними бомбами (КАБами) Запорізьку область та Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Раніше у Запорізькому району було атаковано інфраструктурний обʼєкт. Після повторних ударів ворога пошкоджено приватні будинки.

Як відомо, у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Мер міста Ігор Терехов написав, що під ударом знаходився Індустріальний район Харкова. На місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило.

«За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місто ще суне група ворожих бойових дронів - будьте обережні!», – повідомив Терехов.

