Окупанти атакували Суми безпілотниками

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Окупанти атакували Суми безпілотниками
Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки
фото: Facebook/Олег Григоров

Унаслідок російського удару пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі

Вранці 12 вересня російські загарбники вдарили по промисловій зоні на околиці Сум ударними безпілотниками. На місці атаки виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.

Як повідомив очільник ОВА, пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі. «Там міг перебувати охоронець, наразі з ним немає зв’язку», – каже Григоров.

На місці удару виникла пожежа
На місці удару виникла пожежа
фото: Telegram/Артем Кобзар

Тривають рятувально-пошукові роботи та ліквідація наслідків атаки. Станом на 7:00 за медичною допомогою ніхто не звертався.

«Також зранку ворог завдав ракетного удару по Битицькому старостату Сумської громади. Наслідки атаки уточнюються», – розповів чиновник.

Нагадаємо, у ніч на 11 вересня окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Близько першої ночі ворожі БпЛА вдарили по території одного з навчальних закладів міста. Значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі закладу, в одній із яких виникла пожежа. Рятувальники ліквідували пожежу. Також ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби, вибито вікна у багатоквартирних житлових будинках.

До слова, російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ в Сумах. Він є одним із головних символів міста.

