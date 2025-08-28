Ігнат назвав особливості комбінованої атаки на Україну

Ворог атакував Україну майже 600 безпілотниками і понад 30 ракетами

У ніч проти 28 серпня Російська Федерація вкотре здійснила масовану атаку на Україну. Окупанти били «Шахедами» і ракетами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Ігнат повідомив, що нічна комбінована атака РФ стала однією з найбільших. Росіяни випустили по Україні 629 повітряних цілей, водночас антирекорд становить – 840.

«Але ракет більше, ніж тоді. І застосовує ворог вже частіше і дрони з реактивними двигунами. Тобто швидкісні БпЛА, які теж були присутні цієї ночі, застосовувалися на різних напрямках», – каже він.

Очільник управління комунікацій зазначив, що окупанти двічі вдарили ракетами по житловому будинку. «Тут, мабуть, весь світ має побачити особливість атаки в тому, що два прямих прильоти крилатих ракет в житловий будинок. Це просто, я думаю, весь світ ці кадри буде прокручувати», – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, російські терористи атакували цієї ночі Київ. Внаслідок ударів безпілотниками та ракетами відомо про щонайменше 15 вбитих. У мережі з'явилося відео з моментом подвійного удару в одну й ту саму будівлю у Голосіївському районі.

До слова, завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю.

Як повідомлялося, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вимагає від Російської Федерації припинити вбивства та вести переговори про мир. Через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.