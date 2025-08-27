У Чернігові впав та вибухнув «Шахед»

Наразі відомо про двох травмованих жінок

У Чернігові впав та вибухнув російський ударний безпілотник типу «Шахед». Пошкоджено одне з підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

Через певний час після вибуху було зафіксовано ще один, у приватному секторі. Наразі відомо про двох травмованих жінок. Одна постраждала госпіталізована, друга відмовилась від госпіталізації.

Наслідки вибуху російського дрона фото: Telegram/Дмитро Брижинський

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 серпня Російська Федерація здійснила чергову масовану терористичну атаку по цивільній інфраструктурі України. Окупанти дронами атакували об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

Близько першої ночі внаслідок удару БпЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів. На Полтавщині ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.

Як повідомлялося, Російська Федерація вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині. Внаслідок атаки будівлю зруйновано, а обладнання – серйозно пошкоджено.

До слова, триває 1281-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Вчора противник завдав двох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 625 обстрілів, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 891 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Білогір’я, Преображенка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.