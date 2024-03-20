Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували цивільні автомобілі на Херсонщині: двоє загиблих

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Окупанти атакували цивільні автомобілі на Херсонщині: двоє загиблих
фото ілюстративне

Росіяни завдали удару по авто з цивільними, які знаходилися між населеними пунктами Садове та Антонівка

Російські окупанти у середу, 20 березня, обстріляли з лівого берега Дніпра автомобілі з цивільними у Херсонській громаді. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За інформацію Прокудіна, росіяни вдарив по автомобілях, які перебували на дорозі між населеними пунктами Садове та Антонівка Херсонської громади. Попередньо, унаслідок цієї атаки загинуло двоє чоловіків, які на момент обстрілу перебували біля авто. Орієнтовано, загиблим було по 40 років.

Наразі інформація про інших постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, російські війська у ніч на середу обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області. Попередньо, постраждало щонайменше п'ятеро людей.

Триває 756-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Найчастіше ворог атакував Новопавлівський напрямок. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення

Теги: росіяни смерть Херсонщина обстріл окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За останні тижні окупанти атакували три теплоелектростанії на сході України, деякі з них були обстріляні декілька разів
Окупанти не припиняють обстріли енергооб’єктів у прифронтових регіонах – Міненерго
20 лютого, 16:46
В Одесі зруйновано одноповерховий житловий будинок в Приморському районі
Удар по Одесі, пожежа на металургійному комбінаті у РФ: головне за ніч
24 лютого, 07:01
Сили оборони відбили 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ на сімох напрямках – Генштаб
27 лютого, 19:44
У ніч на 24 лютого сталася бійка в кафе «Крепость» у селищі Чорноморськ 
Окупанти влаштували жорстоку бійку в кримському кафе (відео)
25 лютого, 13:53
Німецьким туристам радять не відвідувати столицю Росії та низку міст
Німеччина офіційно рекомендувала своїм громадянам триматись якомога далі від Росії
7 березня, 17:05
Уночі ворог атакував Україну безпілотниками
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
10 березня, 06:35
Наслідки атаки на Харківщину
Росіяни атакували Харківщину балістикою і дронами: є поранені
16 березня, 08:59
Військова техніка, яку начебто знищено внаслідок атаки дрона-камікадзе, не працює вже кілька років
Розвідка назвала провокацією атаку на військову частину у Придністров’ї
17 березня, 19:43
Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення
80 зіткнень на фронті за добу. Росіяни проводять диверсії на прикордонні – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:58

Події в Україні

У Києві повітряна тривога через загрозу балістики тривала майже пів години
У Києві повітряна тривога через загрозу балістики тривала майже пів години
Сумщина під ворожим вогнем: яка ситуація на прикордонні
Сумщина під ворожим вогнем: яка ситуація на прикордонні
Окупанти атакували цивільні автомобілі на Херсонщині: двоє загиблих
Окупанти атакували цивільні автомобілі на Херсонщині: двоє загиблих
Міносвіти призупиняє процес об'єднання вишів: Лісовий назвав причину
Міносвіти призупиняє процес об'єднання вишів: Лісовий назвав причину
Україна почне виробляти власні 155-мм артилерійські снаряди
Україна почне виробляти власні 155-мм артилерійські снаряди
У Маріупольський порт прибув перший корабель РФ з початку року
У Маріупольський порт прибув перший корабель РФ з початку року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Рада рятує від провалу мобілізацію в селах: нардеп Безгін розповів деталі
54K
Чи готові німці брати зброю до рук і захищати Батьківщину? Неочікувані результати опитування
22K
Росія тоннами вивозить золото до Гонконгу, а Китай мовчить – ЗМІ
21K
Куди піти з дітьми: 10 цікавих музеїв Києва
5882
Надання допомоги в кредит. Кулеба пояснив ставлення України до пропозиції США
4073
Путін хоче створити «санітарну зону» в Україні. Данілов зробив заяву

Новини

Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
Вчора, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
18 березня, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
18 березня, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
17 березня, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
17 березня, 14:21

Прес-релізи

21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
21-22 березня відбудеться щорічний Київський Безпековий Форум
19 березня, 16:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua