Окупанти атакували цивільні автомобілі на Херсонщині: двоє загиблих

Росіяни завдали удару по авто з цивільними, які знаходилися між населеними пунктами Садове та Антонівка

Російські окупанти у середу, 20 березня, обстріляли з лівого берега Дніпра автомобілі з цивільними у Херсонській громаді. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацію Прокудіна, росіяни вдарив по автомобілях, які перебували на дорозі між населеними пунктами Садове та Антонівка Херсонської громади. Попередньо, унаслідок цієї атаки загинуло двоє чоловіків, які на момент обстрілу перебували біля авто. Орієнтовано, загиблим було по 40 років.

Наразі інформація про інших постраждалих та руйнування уточнюється.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, російські війська у ніч на середу обстріляли Синельниківський район Дніпропетровської області. Попередньо, постраждало щонайменше п'ятеро людей.

Триває 756-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Найчастіше ворог атакував Новопавлівський напрямок. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення