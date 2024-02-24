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Удар по Одесі, пожежа на металургійному комбінаті у РФ: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по Одесі, пожежа на металургійному комбінаті у РФ: головне за ніч
В Одесі зруйновано одноповерховий житловий будинок в Приморському районі
фото: ДСНС

Унаслідок ворожої атаки в Одесі загинув чоловік, троє жінок перебувають у лікарні у важкому стані

У ніч на 24 лютого російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. У російському Липецьку пролунали вибухи, спалахнула пожежа на металургійному комбінаті. Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні

Удар по Одесі

Російські окупанти знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки «шахедів» в Одесі зруйновано одноповерховий житловий будинок в Приморському районі.

Постраждали троє людей. Всі вони доставлені до лікарні та перебувають у важкому стані. Також унаслідок атаки загинув один чоловік.

Жінка 1962 року народження отримала 70% опіків тіла та важкий опіковий шок. У її доньки 1993 року народження опік 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток. Ще одна травмована – 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години. У неї термічні опіки 40% поверхні тіла та переломи кінцівок.

Пожежа на металургійному комбінаті у РФ

Уночі 24 лютого в російському Липецьку пролунали потужні вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві пабліки.

За словами мешканців вони чули звук безпілотників у небі, згодом пролунали вибухи. Повідомляється, що було видно дим у районі Новолипецького металургійного комбінату.

Судячи з кадрів, опублікованих в мережі, вогонь палахкотить просто на території комбінату.

Губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов заявив, що на території комбінату сталося загоряння в одному із цехів. За його даними, вогонь загасили, постраждалих немає. Загроза викиду небезпечних речовин відсутня.

Пентагон відкрив понад 50 кримінальних проваджень щодо допомоги США Україні

Генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч заявив, що слідчі відкрили понад 50 справ, пов'язаних з наданням допомоги Україні, зокрема за участю підрядників, але ще не висунули жодних звинувачень. Про це пише Bloomberg.

Розслідування, які перебувають на різних стадіях, розглядають такі питання, як шахрайство у сфері закупівель, підміна продукції, крадіжки, шахрайство або корупція, а також нецільове використання коштів.

«Ми не підтвердили жодного з таких звинувачень, хоча це може змінитися в майбутньому», – заявив генеральний інспектор Сторч.

Він також попередив, що, ймовірно, буде проведено ще більше розслідувань зловживань. За його словами, аудитори вже виявили «напругу і прогалини» у наданні допомоги. Наприклад, перевірки виявили неповні маніфести на вантажі, що переправляються в Україну через Польщу.

Іспанія готує новий пакет військової допомоги Україні

Іспанія готує новий пакет військової допомоги для України. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розмови з очільником МЗС Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом.

23 лютого міністри закордонних справ України та Іспанії провели зустріч на полях засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Під час нашої зустрічі я подякував Хосе Мануелю Альбаресу за підтримку і солідарність Іспанії з Україною», – розповів Кулеба. За його словами, Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, який включатиме боєприпаси.

Також міністри обговорили українську «формулу миру», проведення глобального «саміту миру» та вступ України до Європейського Союзу.

Глава Пентагону звернувся до Конгресу щодо допомоги Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Конгрес США підтримати законопроєкт про допомогу Україні. Про це йдеться в його заяві з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Остін зазначив, що попереду на Україну чекає важка боротьба та закликав Конгрес ухвалити допомогу якомога швидше.

«Я закликаю членів Конгресу діяти швидко, щоб ухвалити законопроєкт про національну безпеку, щоб переконатися, що українські війська мають те, що їм потрібно, для захисту своєї країни та своїх громадян від жорстокості Росії, і щоб надіслати рішуче повідомлення США про незмінну прихильність свободі в Україні», – заявив Остін.

Міністр оборони США також наголосив, що війна Росії загрожує не лише Європі, але й країнам за її межами.

Іран відреагував на чутки про постачання Росії балістичних ракет

Постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заперечує передачу росіянам балістичних ракет. 

Іранська сторона надіслала заяву журналістам, у якій стверджується, що країна не передає Росії власні балістичні ракети, а такі повідомлення в ЗМІ назвала «необґрунтованими».

«Хоча не існує жодних чинних міжнародних обмежень або заборон на продаж балістичних ракет, Іран вважає себе морально зобов'язаним утриматися від операцій зі зброєю на час конфлікту між Росією та Україною, що триває», – йдеться в заяві.

У заяві також вказується, що таке рішення було ухвалено, щоб утриматися від «сприяння продовженню війни».

Теги: пожежа законопроєкт балістичні ракети 24 лютого інспектор Дмитро Кулеба корупція чоловік жінка будинок боєприпаси Іспанія війна шахрайство окупанти Ллойд Остін

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