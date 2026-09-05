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Coca-Cola зробила заяву після удару РФ по заводу на Київщині

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Coca-Cola зробила заяву після удару РФ по заводу на Київщині
Coca-Cola продовжить постачати свою продукцію в Україні
фото: Reuters

Компанія запевнила, що вживає заходів для збереження безперебійних поставок продукції українським клієнтам

Coca-Cola продовжить постачати свою продукцію в Україні після російської атаки безпілотника на виробничий майданчик у Великій Димерці на Київщині. Про це повідомили у пресслужбі головного офісу компанії «Суспільному», пише «Главком».

У компанії підтвердили, що 3 вересня її виробничий майданчик зазнав пошкоджень унаслідок атаки дрона. Водночас усі працівники Coca-Cola перебувають у безпеці та не постраждали.

«Ми оцінюємо ситуацію та вживаємо необхідних заходів для підтримання поставок нашої продукції клієнтам в Україні», – заявили в Coca-Cola.

Компанія також співпрацює з українськими правоохоронцями для оцінки наслідків атаки. При цьому в Coca-Cola зазначили, що наразі ще зарано оцінювати фінансові збитки від удару.

Нагадаємо, російський безпілотник пошкодив об'єкт Coca-Cola на Київщині 3 вересня. Йдеться про виробничий майданчик компанії у Великій Димерці.

Нагадаємо, 3 вересня російські війська атакували завод Coca-Cola у Великій Димерці Броварського району Київської області. Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. 

На підприємстві виробляють не лише Coca-Cola, а й Fanta, Sprite, Schweppes, соки Rich, холодний чай Fuze Tea та мінеральну воду BonAqua. Після атаки користувачі соцмереж почали припускати можливі перебої з окремими напоями, однак офіційної інформації про зупинення або скорочення виробництва не надходило.

Зазначимо, що це не перша російська атака на завод Coca-Cola у Великій Димерці. Окупанти вперше обстріляли підприємство у березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення. Внаслідок атаки тоді було пошкоджено будівлю заводу та обладнання.

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Теги: обстріл Київщина війна продукти

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