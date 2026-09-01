У Києві друга за день повітряна тривога тривала 46 хвилин
Повітряну тривогу було оголошено через загрозу БпЛА
Станом на 09:49 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА. О 10:35 пролунав відбій.
Зауважимо, що це друга повітряна тривога за день.
Тривоги у Києві
1 вересня 2026 року
|№
|🔴 Тривога
|🟢 Відбій
|⏰ Тривалість
|1
|02:10
|03:21
|01:10
|2
|09:49
|10:35
|00:46
Карта повітряних тривог має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1651-й день повномасштабної війни в Україні.
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