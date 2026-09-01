У Києві друга за день повітряна тривога тривала 46 хвилин

Повітряну тривогу було оголошено через загрозу БпЛА

Станом на 09:49 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА. О 10:35 пролунав відбій.

Зауважимо, що це друга повітряна тривога за день.

Тривоги у Києві

1 вересня 2026 року

№ 🔴 Тривога 🟢 Відбій ⏰ Тривалість 1 02:10 03:21 01:10 2 09:49 10:35 00:46

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1651-й день повномасштабної війни в Україні.