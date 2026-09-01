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У Києві друга за день повітряна тривога тривала 46 хвилин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві друга за день повітряна тривога тривала 46 хвилин
колаж: glavcom.ua

Повітряну тривогу було оголошено через загрозу БпЛА

Станом на 09:49  в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА. О 10:35 пролунав відбій.

Зауважимо, що це друга повітряна тривога за день.

Тривоги у Києві
1 вересня 2026 року

🔴 Тривога 🟢 Відбій ⏰ Тривалість
1 02:10 03:21 01:10
2 09:49 10:35 00:46

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1651-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Київ війна тривога

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