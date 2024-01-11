Зеленський спрогнозував плани ворога перед виборами у РФ

Володимир Зеленський на брифінгу з представниками балтійських ЗМІ у Латвії

За словами Зеленського, окупанти будуть готувати контрнаступальні дії

Російське військове керівництво намагатиметься отримати успіхи у війні проти України перед президентськими виборами. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з представниками балтійських ЗМІ у Латвії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вони (російські війська – «Главком») будуть готувати контрнаступальні дії. Людина готується до виборів. Зрозуміло, що вони хочуть якихось маленьких тактичних перемог для інформаційної кампанії», – зазначив президент України.

Він також зауважив, що насправді окупанти, попри розповсюдження чуток та кремлівських наративів, не змогли досягти реального просування.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вони складний ворог, тому що вони не бояться вбивати цивільних. Вони можуть зруйнувати все, і тоді заходити в населений пункт. Така тактика», – прокоментував Зеленський можливість більшої ескалації на фронті.

Президент додав, що ситуація на фронті дуже складна, бо Україні не вистачає зброї.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що масові обстріли великих міст російськими військами викликані прагненням, щоб цивільне населення покинуло їх, після чого їх можна буде повністю зруйнувати.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський на зустрічі із представниками балтійських ЗМІ у Литві розповів про те, як ППО збили за день 26 вертольотів та 12 літаків за раз.

До слова, Зеленський пояснив, чим небезпечна пауза на полі бою.