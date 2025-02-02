У Полтаві завершено рятувальні роботи: яка остаточна кількість жертв

Внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них дві дитини 9 та 12 років

У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки. Про це інформує ДСНС України.

Внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них дві дитини 9 та 12 років. 20 – постраждали, з них 4 дитини віком 3 місяці, 2, 8 та 12 років.

22 людини врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей.

Як відомо, внаслідок ракетного удару окупантів по багатоповерхівці у Полтаві вчора, 1 лютого, загинула дев'ятирічна Софія Яворська та її батьки.

Нагадаємо, з 2 по 4 лютого у Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російської атаки.

До слова, вчора під час повітряної тривоги окупанти крім Полтави атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.

На Полтавщині ворог також атакував енергетику.