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У Полтаві завершено рятувальні роботи: яка остаточна кількість жертв

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Полтаві завершено рятувальні роботи: яка остаточна кількість жертв
Російська ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки в Полтаві
фото: ДСНС України/Telegram

Внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них дві дитини 9 та 12 років

У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки. Про це інформує ДСНС України.

Внаслідок ворожого удару загинули 14 осіб, з них дві дитини 9 та 12 років. 20 – постраждали, з них 4 дитини віком 3 місяці, 2, 8 та 12 років.

У Полтаві завершено рятувальні роботи: яка остаточна кількість жертв фото 1

22 людини врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей.

У Полтаві завершено рятувальні роботи: яка остаточна кількість жертв фото 2

Як відомо, внаслідок ракетного удару окупантів по багатоповерхівці у Полтаві вчора, 1 лютого, загинула дев'ятирічна Софія Яворська та її батьки

У Полтаві завершено рятувальні роботи: яка остаточна кількість жертв фото 3

Нагадаємо, з 2 по 4 лютого у Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок російської атаки.

У Полтаві завершено рятувальні роботи: яка остаточна кількість жертв фото 4

До слова, вчора під час повітряної тривоги окупанти крім Полтави атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.

На Полтавщині ворог також атакував енергетику.

 

Теги: війна окупанти ЗСУ Полтава батьки ракетна атака ворог

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