Окупанти готуються до атак на кількох напрямках: аналіз ISW

Український військовий оглядач заявив, що російські війська готуються до чергової спроби штурму Авдіївки

Російські війська готуються активізувати операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та перекидають штурмові роти на Сіверський напрямок для відновлення атак. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

11 січня російські та українські війська продовжували бойові дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Українські офіційні особи та джерела продовжують повідомляти, що російські війська посилюють локалізовані наступальні дії на північний схід від Куп’янська та готуються активізувати операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив про активізацію російських військ на Куп'янському напрямку в районі Синьківки, а командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що російські війська посилюють зусилля на цьому напрямку, зберігаючи високий рівень втрат особового складу.

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Раніше ISW повідомляв, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп’янська найближчими тижнями, і що російське угруповання на цьому напрямку краще здатне до наступальних зусиль, ніж російські сили в інших місцях України. Посилення російських наступальних операцій на Лиманському напрямку або російські тактичні дії в інших частинах північно-східної України, ймовірно, будуть спрямовані на відтягнення та відведення українських сил від Куп’янського напрямку.

Російські війська нещодавно трохи просунулися на південний схід від Сіверська. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська перекидають штурмові роти на Сіверський напрямок для підготовки до відновлення атак у цьому районі.

Під Бахмутом 11 січня тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Російські та українські сили продовжували позиційні бої поблизу Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки.

Позиційні бої тривали і біля Авдіївки. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська готуються до чергової спроби «вирішального штурму» Авдіївки, намагаючись обійти Авдіївку з півночі, але російським військам буде важко це зробити. ISW не спостерігає жодних ознак, які б свідчили про те, що російські сили зможуть досягти оперативного значного прогресу поблизу Авдіївки.

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11 січня тривали позиційні бойові дії на ділянці кордону Донецько-Запорізької області поблизу Старомайорського. Продовжилися бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Бої тривали поблизу Роботиного та Вербового.

На східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області тривали позиційні бойові дії, зокрема поблизу Кринок.