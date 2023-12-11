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ЗСУ провели низку вдалих контратак поблизу Степового – британська розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ провели низку вдалих контратак поблизу Степового – британська розвідка
Триває 656-та доба повномасштабної війни Росії проти України
фото: Генштаб

Близько 40% усіх бойових зіткнень відбувалося саме на Авдіївському напрямку

Найзапеклішим напрямком бойових дій на фронті залишається Авдіївка на Донеччині. Українські військові провели низку локальних контратак біля Степового на Авдіївському напрямку. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Згідно з офіційними даними, опублікованими Україною, у деякі дні близько 40 відсотків усіх бойових зіткнень відбувалося саме на Авдіївському напрямку.

Російські штурми здебільшого характеризуються атаками піхоти. Здебільшого на штурми кидають підрозділи «Шторм-Z».

Британська розвідка заявляє, що українські сили провели низку вдалих контратак поблизу Степового.

«Українські підрозділи, ймовірно, провели успішні локальні контратаки, позбавивши російських військ повного контролю над селом Степове. Саме тут Росія намагається однією частиною руху в кліщі охопити Авдіївку та її добре захищену промислову зону», – йдеться у зведенні.

Як повідомлялося, російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

За словами українського командування, втрати росіян в Авдіївці більші, ніж у Бахмуті. За попередніми даними, окупанти втратили там понад 10 тисяч солдатів.

Триває 656-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 49 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області.

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Теги: росія окупанти Авдіївка наступ британська розвідка

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