Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року
На фронті відбулося 135 зіткненнь
фото: Гештаб

На Покровському напрямку тривають запеклі бої

За добу російські загарбники завдали по території  одного ракетного удару однією ракетою, 49 авіаударів, скинувши при цьому 56 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 556 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. 

Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку цієї доби відбулося 135 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

На Харківському напрямку

Російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Також, на визначених відтинках фронту, наші воїни проводили активні дії для покращення тактичного положення.

Сьогодні українські захисники на Харківському напрямку ліквідувати та поранили 69 загрбників, знищили танк, три артилерійських системи, 63 БпЛА, чотири одиниці автомобільної та чотири – спеціальної техніки. Окрім того, пошкоджено сім артсистем, одну РСЗВ, три автомобіля та дві одиниці спецтехніки окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

14 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Глушківка, Лозова та Андріївка підрозділи Сил оборони відбили десять атак. Ситуація напружена, триває чотири боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

За сьогодні російські війська 11 разів атакували українських захисників в районах восьми різних населених пунктів. Біля Макіївки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, два та три відповідно.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Виїмки, Білогорівки та Спірного. Всі атаки відбиті.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року фото 5

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили 11 спроб загарбників просунутись вперед. Концентрував ворог зусилля, за підтримки штурмової авіації, поблизу Часового Яру та Іванівського.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року фото 6

На Торецькому напрямку

Окупанти 12 разів атакували наші позиції поблизу Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Дружби –11 боєзіткнень вже завершені. Бій триває поблизу Нью-Йорка.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року фото 7

На Покровському напрямку

Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку, тут, впродовж цієї доби, агресор 53 рази атакував наші позиції. В районах Михайлівки, Новогродівки і Миколаївки відбулася понад половина від усіх боєзіткнень.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили 122 військовослужбовця вбитими та 201 - пораненими. Знищено три автомобіля та артсистема. Також українські захисники завдали значних пошкоджень ще п’яти артилерійським системам, двом авто і трьом бойовим броньованим машинам противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року фото 8

На Курахівському напрямку

Ворог тут досить активний – на цей час доби зафіксовано 19 ворожих атак. Наші захисники зупинили 16 з них. Тривають бої біля Карлівки. Також загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки і Красногорівки. Зазнали втрат.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року фото 9

На Времівському напрямку

Сьогодні агресор тричі штурмував передній край нашої оборони в напрямку Вугледара, також намагався просунутись з боку Володимирівки. Українські воїни жорстко зупинили всі атаки окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року фото 10

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках напрямку ворожі підрозділи наступальних дій не проводили.

Нагадаємо, триває 912-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 884-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 26 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
26 липня, 07:55
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому окупантів у Криму
Удар по аеродрому «Саки» у Криму: Генштаб повідомив деталі
26 липня, 13:28
23 липня було перепрофільовано Личаківську виправну колонію №30 під табір «Захід 4»
Україна відкрила додатковий табір для військовополонених росіян
31 липня, 18:14
Росіяни у соцмережах діляться фото атаки
Дрони відпрацювали на відмінно: спецслужби звітують про потужний удар на території РФ
3 серпня, 15:04
Від початку доби відбулися 102 бойові зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року
4 серпня, 00:28
Від початку доби відбулися 108 бойових зіткненнь з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 6 серпня 2024 року
6 серпня, 00:41
РФ заявляє про роботу ППО у двох областях
Курська область: міноборони РФ поскаржилося на атаку безпілотників
10 серпня, 08:27
Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників, зазначають у ГУР
Розвідка знищила швидкісний катер окупантів «Тунєц» у Криму (відео)
10 серпня, 08:57
Розбита російська техніка Збройними силами України у Курській області
Лукашенко прокоментував операцію ЗСУ у Курській області
10 серпня, 13:04

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 серпня 2024 року
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух
Ураження російського порома та аеродрому «Маринівка». Головне за 22 серпня
Ураження російського порома та аеродрому «Маринівка». Головне за 22 серпня
Третя окрема штурмова бригада розпочала наступ на Харківщині
Третя окрема штурмова бригада розпочала наступ на Харківщині
Відключення світла 23 серпня: «Укренерго» потішило українців
Відключення світла 23 серпня: «Укренерго» потішило українців
Навіщо окупанти будують конструкції біля Керченського мосту: коментар ЗСУ
Навіщо окупанти будують конструкції біля Керченського мосту: коментар ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Вибори президента США. Букмекери оцінили шанси Трампа та Гарріс
22K
Звільнений з полону оборонець Маріуполя розповів, чому чеченці кращі за росіян
19K
Справа Фаріон: поліція досі шукає знаряддя вбивства (оновлено)
17K
Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих
15K
Туск назвав країну, яка відіграє вирішальну роль у відновленні миру в Україні
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua