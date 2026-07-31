Зеленський провів розмову із Венсом

Президент говорив з віцепрезидентом США про наслідки російської війни для світових ринків

Президент: Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку і опрацюють усе, що сьогодні обговорили

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Отримав хороший телефонний дзвінок від віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса. Обговорили результати нашої нещодавньої зустрічі з президентом Трампом у Вашингтоні – позитивної та продуктивної. Російські повітряні удари по нашій країні не припиняються, і ППО – а саме перехоплювачі для «петріотів» проти балістики – залишається основним пріоритетом», – йдеться у повідомленні.

Також президент зауважив, що говорив з віцепрезидентом про наслідки російської війни для світових ринків. «Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку і опрацюють усе, що сьогодні обговорили. Дякую Сполученим Штатам за підтримку України та наших людей», – додав він.

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом, а також виступив перед американськими сенаторами в Капітолії. Того ж дня Сенат США переважною більшістю голосів підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії та країн, які купують російські енергоносії.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що одним із результатів його зустрічі з Дональдом Трампом є ймовірний візит Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Києва протягом найближчих двох тижнів.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона зумів переконати американських політиків, що Україна здатна перемогти Росію, а також суттєво змінив ставлення до Києва серед представників влади США.