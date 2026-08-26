Окупанти показали новий дрон, який може «зруйнувати цілу будівлю»

Дрон із бойовою частиною до 12 кг може становити небезпеку для цивільної інфраструктури

Заявлена дальність у 50–80 км також означає, що основною зоною потенційної загрози є прифронтові та наближені до фронту райони

Російський «Уралдронзавод» представив безпілотник «Упир-К» із бойовою частиною масою до 12 кг. Виробник заявляє, що апарат здатний уражати цілі на значній відстані і руйнувати цілі будівлі. Новий безпілотник літакового типу «Упир-К» представили на виставці оборонно-промислового комплексу у Тюмені, пише «Главком».

Інформація про характеристики нового дрона поки що обмежена. Російські джерела називають різну дальність його застосування – від 50 до 80 км. Представник «Уралдронзаводу» заявив про можливість польоту на відстань до 80 км. Водночас ТАСС та деякі інші російські ЗМІ вказують дальність близько 50 км.

За конструкцією «Упир-К» належить до ударних безпілотників літакового типу. Його призначення – завдавати ударів по наземних об'єктах. При цьому російський виробник поки не оприлюднив усіх технічних характеристик апарата, зокрема його точних розмірів, швидкості та систем наведення.

«Упир-К» є розвитком російської лінійки ударних БпЛА «Упир». Попередні версії цього безпілотника російські військові застосовували проти українських позицій і техніки. Нова модифікація, за заявами розробників, отримала збільшене бойове навантаження, що потенційно робить її небезпечнішою для укріплень та інших наземних цілей.

Якщо заявлені характеристики «Упиря-К» відповідають дійсності, дрон із бойовою частиною до 12 кг може становити небезпеку для цивільної інфраструктури, особливо якщо йдеться про удари по будівлях, промислових об'єктах або інших спорудах. Водночас не варто ототожнювати заяву виробника про «знищення цілої будівлі» з гарантованою можливістю зруйнувати будь-яку споруду. Наслідки удару залежать від типу боєприпасу, місця влучання, конструкції будівлі та інших факторів.

Заявлена дальність у 50–80 км також означає, що основною зоною потенційної загрози є прифронтові та наближені до фронту райони. За нинішніми заявленими характеристиками «Упир-К» не належить до далекобійних дронів, здатних долати сотні кілометрів до тилових міст України.

Водночас поява БпЛА з більшим бойовим навантаженням може створити додаткові ризики для населених пунктів поблизу лінії фронту. Особливо небезпечним такий апарат може бути у разі застосування проти щільної міської забудови, де вибух важкої бойової частини здатен спричинити значні пошкодження.

Варто нагадати, що окупанти постійно використовують дрони проти цивільних. Російський БПЛА вбив двох шахтарів, які поверталися додому після зміни.