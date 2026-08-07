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Росіяни атакували дроном ринок на Сумщині, є багато постраждалих

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росіяни атакували дроном ринок на Сумщині, є багато постраждалих
Дрон РФ атакував людей у Білопільській громаді
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Двоє людей перебувають у важкому стані, постраждалих госпіталізують

Уранці російські війська атакували безпілотником людей на ринку в Білопільській громаді Сумської області. Унаслідок удару постраждали щонайменше десятеро людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника ОВА Олега Григорова.

За попередніми даними, двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Медики надають їм необхідну допомогу. Наразі триває госпіталізація поранених. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Наслідки російського удару по ринку на Сумщині
Наслідки російського удару по ринку на Сумщині
фото: Сумська ОВА

Також у ніч проти 7 серпня російські війська атакували цивільну інфраструктуру в Глухівській громаді. Унаслідок удару безпілотника було зруйновано поштове відділення – будівля зазнала значних пошкоджень. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Крім цього, ворог завдав комбінованого удару по обласному центру. Місто атакували двома керованими авіаційними бомбами, реактивними безпілотниками та дронами інших типів. Унаслідок атаки поранення дістали двоє людей. Їх госпіталізували. Пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспортні засоби та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні в Херсоні російський FPV-дрон цілеспрямовано атакував чоловіка, який торгував овочами. Унаслідок удару він дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, акубаротравму, а також численні осколкові поранення спини й нижніх кінцівок.

Постраждалий Юрій згодом розповів, як намагався врятуватися від безпілотника. За його словами, дрон майже хвилину кружляв поблизу та переслідував його перед ударом. Президент Володимир Зеленський, коментуючи цю атаку, заявив, що російські військові щодня влаштовують у Херсоні «сафарі» на цивільних.

За даними генерального прокурора Руслана Кравченка, від початку 2026 року росіяни понад 2,6 тис. разів атакували цивільних жителів України за допомогою безпілотників.

Крім цього, російські війська атакували FPV-дроном вантажівку торговельної мережі АТБ у Херсоні. Унаслідок кількох влучань автомобіль і причіп із товаром повністю згоріли.

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Теги: війна обстріл Сумщина поранення

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