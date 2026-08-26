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Невідомі дрони винесло на пляжі Румунії та Болгарії

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Невідомі дрони винесло на пляжі Румунії та Болгарії
Дрон, який море винесло на пляж поблизу Варни
фото:bntnews

На узбережжі двох країн Чорного моря виявили безпілотники та їхні уламки

На узбережжі Румунії та Болгарії 26 серпня виявили невідомі безпілотники та їхні фрагменти. В одному з випадків знахідка виявилася небезпечною – фрагмент дрона на пляжі румунського курорту Олімп містив вибухівку.

Про це повідомляють Digi24 та BNT, передає «Главком».

У Румунії пляж закрили через небезпечну знахідку

На пляжі курорту Олімп туристи вранці виявили у воді фрагмент безпілотника. Після цього поліція ізолювала територію та обмежила доступ відпочивальників.

Фрагмент безпілотника, який море винесло на пляж румунського курорту Олімп
Фрагмент безпілотника, який море винесло на пляж румунського курорту Олімп
digi24

Частина дрона містила вибухівку. На місце прибули сапери, які о 10:38 знищили небезпечний фрагмент контрольованим вибухом у спеціально підготовленій ямі на пляжі.

Інший фрагмент, який не становив небезпеки, залишили для подальшого дослідження. Походження безпілотника наразі не встановлено, а пляж після інциденту залишався закритим.

Біля Варни знайшли ще один безпілотник

Того ж ранку дрон виявили на пляжі Кабакум поблизу болгарської Варни. Безпілотник має близько 2 метрів завдовжки та 1,5 метра завширшки.

На місце прибули військовослужбовці Військово-морських сил Болгарії. Район оточили, а сам апарат планують доправити для подальшого дослідження. За попередніми даними, він не становив небезпеки.

Болгарські військові повідомили, що останніми днями море винесло на північне узбережжя країни близько шести дронів або їхніх уламків. Причиною могли стати вітер та хвилювання моря.

Водночас болгарська сторона поки не встановила походження знайдених безпілотників.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що в ніч проти 26 серпня російський безпілотник атакував автомобіль із працівниками шахт ДТЕК у Дніпропетровській області. Унаслідок удару загинули двоє шахтарів.

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Теги: Румунія Болгарія безпілотник море дрон

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