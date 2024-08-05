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Обстріл Полтавщини: «Укрзалізниця» попередила про відхилення в графіках

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Обстріл Полтавщини: «Укрзалізниця» попередила про відхилення в графіках
Через нічну атаку Росії на залізницю в Полтавській області затримується низка потягів
фото: з відкритих джерел

Серед рейсів, які відхилюються від графіка чотири потяга

Унаслідок ворожого обстрілу інфраструктури у Полтавській області, який відбувся 4 серпня, низка потягів «Укрзалізниці»  продовжують «наздоганяти» графік. Про це повідомляється у Telegram-каналі компанії.

Серед рейсів, які відхилюються від графіка:

  • №104/103 Львів – Краматорськ (+5:10);
  • №22/21 Львів – Харків (+5:10);
  • №2/1 Івано-Франківськ – Харків (+2:35);
  • №202/201 Ворохта – Харків (+2:35).

Водночас рейси 64/63 Львів – Харків та 112/111 Львів – Ізюм вночі повернулись до розкладу.

«Двогрупний поїзд привіз до Києва 218 пасажирів у комендантську годину, тож для них було організовано розвозку автобусами по місту, за потреби – можливість ночівлі або пересадки на інші рейси», – повідомили в «Укрзалізниці» .

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня в Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників типу Shahed, а також крилатих ракет. Також стало відомо про вибухи у Харкові та у Миргороді Полтавської області. Зранку в «Укрзалізниці» заявили про обстріл залізничної інфраструктури в регіоні, внаслідок чого виникла затримка поїздів Харківського напрямку.

Теги: Полтавщина обстріл

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