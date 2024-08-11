Ранкова атака «Смерчів» на Краматорськ: кількість поранених зросла вдвічі

Постраждали місцеві жителі віком від 42 до 77 років

Уранці 11 серпня росіяни обстріляли Краматорськ із реактивних систем залпового вогню «Смерч», унаслідок чого поранено вже вісьмох людей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Постраждалими виявились місцеві жителі від 42 до 77 років. Один із поранених направлений на лікування до Дніпра, двоє отримують фахову допомогу у Донецькій області, решта – не потребує госпіталізації.

Крім того, за даними Філашкіна, внаслідок обстрілу РФ пошкодженні 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, п’ять комунальних підприємств, сім приватних підприємств та об'єкт інфраструктури.

Очільник області вкотре наголосив на важливості евакуації з прифронтових районів Донеччини.

Нагадаємо, що це вже другий ранок поспіль росіяни атакують Краматорськ.

До слова, Київщина продовжує оговтуватись від нічної атаки РФ. Станом на 14:30 прямих влучань ворога в області не зафіксовано. Унаслідок падіння уламків загинули батько та його чотирирічний син, ще троє осіб – поранені.