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Ранкова атака «Смерчів» на Краматорськ: кількість поранених зросла вдвічі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ранкова атака «Смерчів» на Краматорськ: кількість поранених зросла вдвічі
Наслідки обстрілу Краматорська, 11 серпня 2024 р.
фото: Краматорська міська рада/Telegram

Постраждали місцеві жителі віком від 42 до 77 років

Уранці 11 серпня росіяни обстріляли Краматорськ із реактивних систем залпового вогню «Смерч», унаслідок чого поранено вже вісьмох людей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Постраждалими виявились місцеві жителі від 42 до 77 років. Один із поранених направлений на лікування до Дніпра, двоє отримують фахову допомогу у Донецькій області, решта – не потребує госпіталізації.

Крім того, за даними Філашкіна, внаслідок обстрілу РФ пошкодженні 42 приватні будинки, 19 багатоповерхівок, п’ять комунальних підприємств, сім приватних підприємств та об'єкт інфраструктури.

Очільник області вкотре наголосив на важливості евакуації з прифронтових районів Донеччини.

Нагадаємо, що це вже другий ранок поспіль росіяни атакують Краматорськ.

До слова, Київщина продовжує оговтуватись від нічної атаки РФ. Станом на 14:30 прямих влучань ворога в області не зафіксовано. Унаслідок падіння уламків загинули батько та його чотирирічний син, ще троє осіб – поранені. 

Теги: Донеччина обстріл війна

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