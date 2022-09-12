Сальдо, якого «поховали» ЗМІ, несподівано вийшов у ефір з поясненнями

Херсонський колаборант Володимир Сальдо пояснив свою відсутність у медіапросторі тим, що перебував під опікою лікарів

У Telegram-каналі очільника окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо з'явилося відео, на якому він пояснює, що якийсь час не виходив в ефір, оскільки «був під опікою дуже серйозних лікарів».

«Вітаю вас, мої дорогі земляки та друзі! Якийсь час я не виходив в ефір і ви мене не бачили. Дійсно, я був під опікою дуже серйозних лікарів, для того, щоб поправити своє здоров’я. Але тим не менш питання, які стосуються організації роботи у Херсонській області, були завжди зі мною», – сказав Сальдо.

Колаборант зазначив, що спілкується з російськими військовими і знає, яка «напруженість зараз серед херсонців» у зв’язку з контрнаступом ЗСУ.

Сальдо також розповів, що зараз має можливість «попрацювати з бюджетом Херсонської області». За підсумками цієї роботи колаборант обіцяє, що «Херсонщина буде процвітаючою, стабільною і рівною, а головне – теплою».

Зазначимо, що на російських пропагандистських каналах 12 вересня з'явилася інформація що ексмер Херсона, колаборант Володимир Сальдо помер. Утім, згодом пости так само масово позносили з пабліків.

Нагадаємо, про госпіталізацію очільника окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо стало відомо ще 13 липня.

Повідомлялося, що Сальдо було перевезено до окупованого Криму, де йому стало гірше і його підключили до апарату ШВЛ і ввели в кому, пізніше було прийнято рішення доставити колаборанта до Москви для лікування водної з місцевих клінік.

До слова, розвідка вважає, що херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ.