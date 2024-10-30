«Жодного цілого будинку немає»: ЗСУ розповіли про ситуацію у Часовому Яру

«Це дуже заросле місто, все в бурʼяні, жодного цілого будинку немає», – представник пресслужби 24-ї ОМБр імені Короля Данила про Часів Яр

У Часовому Яру Донецької області не залишилося жодного вцілілого будинку. Однак в місті ще залишається кілька сотень людей. Про це розповів представник пресслужби 24-ї ОМБр імені Короля Данила Андрій Полухін в ефірі «Донбас. Реалії».

«На даний момент це дуже заросле місто, все в бурʼяні, жодного цілого будинку немає, багатоповерхівки або випалені зсередини, або складені... Будинки, які ще більш-менш схожі на якусь цілу коробку противник теж обстрілює», – йдеться у заяві.

Андрій Полухін додав, що за останніми даними військово-цивільної адміністрації Часового Яру, у місті перебуває до 400 людей.

Нагадаємо, що ворог просунувся в місті Часів Яр, що на Донеччині. Окупанти ймовірно, перетнули канал у південній частині і наблизилися до кордонів міста. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

До слова, раніше сухопутні війська ЗСУ показали, як медики 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила рятують життя оборонців Часового Яру.