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Лінія фронту станом на 21 липня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 21 липня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 21 липня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1244-й день повномасштабної війни

Противник завдав одного масованого ракетного удару двадцятьма чотирма ракетами та сорок п’ять авіаційних ударів, скинувши шістдесят одну керовану авіаційну бомбу. Також використав для ударів 1251 дронів-камікадзе та здійснив 3145 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

21 липня станом на 22:00 відбулося 139 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи стримали чотири атаки ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Строївка та Кутьківка. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Лінія фронту станом на 21 липня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Наші воїни відбили шість атак ворога в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового та Зеленого Гаю.

Лінія фронту станом на 21 липня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Українські зупинили воїни вісімнадцять штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка. Ще три боєзіткнення тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 21 липня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Противник здійснив три наступальні дії в районі Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного.

Лінія фронту станом на 21 липня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Наші захисники відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

Лінія фронту станом на 21 липня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців в районах Диліївки, Романівки, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.

Лінія фронту станом на 21 липня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Ворог здійснив сорок три наступальні дії. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 21 липня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Українські підрозділи відбили дев’ять атак у районах населених пунктів Зірка, Піддубне, Мирне, Дачне та в бік населених пунктів Олександроград, Воскресенка. Досі тривають чотири боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 21 липня. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1244-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ворог

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