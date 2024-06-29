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Найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань – Стефанчук

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань – Стефанчук
Спікер Ради заявив, що наразі необхідно відходити від практики виконувачів обов'язків у ВР
фото: rada.gov.ua

Стефанчук зауважив, що наразі необхідно відходити від практики виконувачів обов'язків

Одне з найближчих засідань Верховної Ради може бути присвячене кадровим питанням. Про це повідомив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону.

«Я переконаний, що найближчим часом Рада повернеться до кадрових питань. Наша задача – заповнити уряд. Уряд повинен фахово та професійно працювати, повинні бути люди, які відповідають за свої сфери», – йдеться у заяві.

Стефанчук зауважив, що наразі необхідно відходити від практики виконувачів обов'язків, тобто у Кабміні мають бути міністри, які є повноцінними членами уряду.

«Я не буду анонсувати, але думаю, що одне з найближчих засідань Ради може бути присвячене кадровим питанням», – зазначив спікер ВР.

Нагадаємо, що раніше народні депутати прийняли в цілому законопроєкт про внесення змін до закону України «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи органу (#10439). Відповідне рішення ухвалили 239 народних обранців.

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Теги: Верховна Рада Руслан Стефанчук кадрові зміни міністр Україна

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