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Вночі у Білорусі збивали російські шахеди (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Вночі у Білорусі збивали російські шахеди (відео)
Білоруські військові підіймали в небо винищувач
фото з відкритих джерел

З білоруського аеродрому було піднято винищувач

У ніч на 5 вересня 2024 року, близько 01:00, у Гомельську область Білорусі вторглися два ударні дрони «Шахед», що злетіли з Чернігівської області України.

За даними джерела «Беларускі Гаюн», у відповідь на загрозу білоруські військові підняли в небо винищувачі. О 01:30 з аеродрому Барановичі був піднятий черговий винищувач для перехоплення дронів. У Гомельському районі чутно вибухи, що свідчать про активну антидронну роботу.

О 01:34 і 01:36 мешканці Гомельського району чули звуки вибухів, які, за попередніми даними, пов'язані з роботою систем ППО. Відеоматеріали підтверджують, що в небі над Білоруссю відбувається активний протидроновий захист.

О 02:20 з аеродрому Барановичі було піднято другий винищувач ВПС РБ, який направився на південний схід для подальшого моніторингу та забезпечення повітряної безпеки.

Нагадаємо, Білоруські війська на кордоні: що насправді ховається за гучними заявами?

Теги: Білорусь військові перехоплення винищувач

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