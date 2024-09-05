Вночі у Білорусі збивали російські шахеди (відео)

З білоруського аеродрому було піднято винищувач

У ніч на 5 вересня 2024 року, близько 01:00, у Гомельську область Білорусі вторглися два ударні дрони «Шахед», що злетіли з Чернігівської області України.

За даними джерела «Беларускі Гаюн», у відповідь на загрозу білоруські військові підняли в небо винищувачі. О 01:30 з аеродрому Барановичі був піднятий черговий винищувач для перехоплення дронів. У Гомельському районі чутно вибухи, що свідчать про активну антидронну роботу.

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За звичкою "шахеди" направлені на Україну залетіли на територію держави-союзниці росії.



За даними каналу "Білоруський гаюн" для збиття безпілотників у повітря піднімали винищувач. pic.twitter.com/3H5qrih4T1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 5, 2024

О 01:34 і 01:36 мешканці Гомельського району чули звуки вибухів, які, за попередніми даними, пов'язані з роботою систем ППО. Відеоматеріали підтверджують, що в небі над Білоруссю відбувається активний протидроновий захист.

О 02:20 з аеродрому Барановичі було піднято другий винищувач ВПС РБ, який направився на південний схід для подальшого моніторингу та забезпечення повітряної безпеки.

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