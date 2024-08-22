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Ситуація в Курську. Збентежений Путін зібрав нараду та озвучив кроки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Ситуація в Курську. Збентежений Путін зібрав нараду та озвучив кроки
Губернатор Білгородської області Гладков доповів Путіну, що росіянам треба готуватися до складного опалювального сезону
фото: скріншот

Путін доручив своїм міністрам подумати над фінансуванням територіальної оборони

Через інтенсивність просування українських військ у Курській області, а також масових атаках дронів на інші регіони РФ, російський диктатор Володимир Путін скликав нараду.

У нараді беруть участь члени російського уряду, глави регіонів, співробітники адміністрації президента.  Тема наради – ситуації в прикордонних з Україною регіонах.

Путін заявив, що зателефонує виконувачу обов'язків голови Курської області після наради щодо ситуації в прикордонних регіонах

Губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков доповів Путіну, що з прикордонних районів вже евакуйовано 115 тис. людей. А також закликав росіян готуватися до складного опалювального сезону. «У Бєлгороді взимку можуть виникнути проблеми з опаленням, необхідно формувати резерв генераторів», – наголосив Гладков на зустрічі з Путіним.

А через наступ ЗСУ у Курській області, міністр фінансів РФ пообіцяв, що на цьому тижні мінфін прийме всі рішення про відтермінування податкових платежів підприємствами Курської області.

У шести прикордонних районах Брянської області пройшли навчання на випадок екстреної евакуації.

Путін доручив своїм міністрам подумати над фінансуванням територіальної оборони та підготовкою до опалювального сезону в прикордонних регіонах.

Неабияке занепокоєння диктатора викликає ситуація із Курською АЕС. Як заявив Путні, українські сили ніби то намагалися атакувати станцію. Президент очікує, що МАГАТЕ, яке було поінформоване про це, направить фахівців для оцінки ситуації.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. 

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Теги: путін Білгород Курщина

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