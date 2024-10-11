Втрати ворога станом на 11 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 11 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 11 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 11 жовтня втратила:
- особового складу близько 666340 (+1140) осіб,
- танків ‒ 8953 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17800 (+35) од,
- артилерійських систем – 19322 (+59) од,
- РСЗВ– 1229 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 976 (+3) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16837 (+70),
- крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26398 (+84) од,
- спеціальна техніка ‒ 3396 (+10)
Активність флоту окупантів станом на 11 жовтня
- У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – лдне судно, з них жодне не рухались з протоки Босфор.
Нині триває 961-й день повномасштабної війни в Україні.
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