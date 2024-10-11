Втрати ворога станом на 11 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 961-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 11 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 11 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 жовтня втратила:

особового складу близько 666340 (+1140) осіб,

танків ‒ 8953 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 17800 (+35) од,

артилерійських систем – 19322 (+59) од,

РСЗВ– 1229 (+4) од,

засоби ППО ‒ 976 (+3) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16837 (+70),

крилаті ракети ‒ 2619 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26398 (+84) од,

спеціальна техніка ‒ 3396 (+10)

Втрати ворога у війні станом на 11 жовтня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 11 жовтня

У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – лдне судно, з них жодне не рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 11 жовтня інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 961-й день повномасштабної війни в Україні.