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Втрати ворога станом на 11 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 11 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 961-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 11 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 11 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 11 жовтня втратила

  • особового складу  близько 666340 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 8953 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17800 (+35) од,
  • артилерійських систем – 19322 (+59) од,
  • РСЗВ– 1229 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 976 (+3) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16837 (+70),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26398 (+84) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3396 (+10) 
Втрати ворога у війні станом на 11 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 11 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 11 жовтня 

  • У  Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У  Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – лдне судно, з них жодне не рухались з протоки Босфор. 
Активність флоту окупантів станом на 11 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 11 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 961-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна втрати Генштаб

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