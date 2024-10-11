Франція скликає міжнародну конференцію для врегулювання конфлікту на Близькому Сході

24 жовтня в Парижі відбудеться конференція міністерського рівня

Франція запланувала проведення конференції міністрів 24 жовтня в Парижі для обговорення проблем Лівану, що виникли внаслідок воєнного конфлікту між Ізраїлем та угрупуванням «Хезболла». Про це заявив постпред Франції при ООН Ніколя де Рів’єр, передає кореспондент Укрінформ.

«У контексті нинішньої кризи Франція організовує конференцію на рівні міністрів у Парижі 24 жовтня, щоб відреагувати на надзвичайні потреби ліванського населення й визначити шляхи підтримки ліванських інституцій, зокрема ліванських збройних сил», – сказав постпред.

Виступаючи в четвер на засіданні Ради Безпеки ООН, він уточнив, що конференцію відвідають держави-партнери Лівану, представники ООН, Євросоюзу, міжнародних і регіональних організацій, а також представники громадянського суспільства.

Рів’єр повідомив, що в складі Тимчасових сил ООН (UNIFIL), розгорнутих уздовж «блакитної лінії», яка розділяє Ліван та Ізраїль, перебуває 700 французьких військовослужбовців.

За його словами, Франція стурбована обстрілом позицій UNIFIL ізраїльськими військами, що є «неприйнятним». Постпред підкреслив, що Париж закликає до термінового припинення вогню, яке «має сприяти політичному врегулюванню ситуації». У четвер у результаті ізраїльського обстрілу сторожової вежі на базі UNIFIL біля селища Рас-Накура двоє миротворців ООН отримали поранення. Відомо, що вежу обстріляв танк «Меркава».

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Ліван зараз переживає вирішальний момент, і його майбутнє залежить від того, чи зможуть сторони уникнути подальших бойових дій та домовитися про перемир’я, щоб уникнути краху державних інституцій.

До слова, на території Лівану у боях із бойовиками «Хезболли» армія Ізраїлю втратила вже 11 військових. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на ізраїльських військових.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати надають майже $157 млн на гуманітарну допомогу Лівану, щоб підтримати населення, яке постраждало через конфлікт у регіоні. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.