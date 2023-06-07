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«Шахед» влучив у приватний будинок на Сумщині: є загиблі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Шахед» влучив у приватний будинок на Сумщині: є загиблі
Уночі та зранку росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок російського удару загинуло дві особи, одну людину шпиталізували

7 червня у Юнаківській громаді Сумської області безпілотник типу «Шахед» влучив у приватний будинок. Унаслідок удару двоє людей загинули, одна поранена в лікарні. Про це повідомляє Сумська ОВА. 

«Уночі та зранку росіяни здійснили чотири обстріли прикордоння. Зафіксовано 13 вибухів. Юнаківська громада: внаслідок влучання БПЛА типу «Шахед» сталася пожежа та руйнування приватного житлового будинку, внаслідок чого дві цивільні особи загинули, одна поранена, доставлена до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що по ️Миколаївській громаді ворог бив з мінометів – зафіксовано п'ять вибухів. У ️Білопільській громаді був обстріл з міномету – сім вибухів.

Нагадаємо, що 7 червня в окупованій частині Запоріжжя прогриміли потужні вибухи. Зазначається, що рашисти намагались запускати «влучне ППО», проте запізнились. Місцеві повідомили, що вибухи було чутно в селище Мирному Мелітопольського району та в місті Токмак. 

Раніше повідомлялося, що Захід бачить ознаки, що контрнаступ ЗСУ вже почався.

До слова, триває 469-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, не рахуючись із втратами. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Теги: обстріл безпілотник Сумщина

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