Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: викникла пожежа у будинку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: викникла пожежа у будинку
У Запоріжжі загорівся приватний будинок через атаку РФ
фото: Іван Федоров/Telegram

Окупанти завдали щонайменше два удари по Запоріжжю

У ніч на 9 вересня російсьа окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За словами Федорова, внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Окупанти завдали щонайменше два удари по місту.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: викникла пожежа у будинку фото 1
фото: Іван Федоров/Telegram

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки ніхто з працівників уряду не постраждав.

Як відомо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина.

До слова, серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Так, якщо брати Добропільський напрямок, де противник створив наступальне угруповання, то тут росіяни захопили 13,5 кв. км, але втратили вони 25,5 кв. км. На Покровському напрямку їхній здобуток – 5 кв. км, тоді як наші війська відновили контроль над 26 кв. км. Сили оборони не допустили втрат територій на Гуляйпільському і Придніпровському напрямках, а на Північно-Слобожанському, крім того, відбили 4 кв. км», – йдеться в заяві.

Також на Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська.

Теги: Іван Федоров пожежа Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 9 серпня
Атака на Харківщину, Трамп назвав дату зустрічі з Путіним: головне за ніч
9 серпня, 07:01
Двоє людей, які перебували всередині автомобіля, загинули на місці
Окупанти вдарили по автівці в Запорізькому районі, є загиблі
9 серпня, 09:16
Наслідки удару по вокзалу на Запоріжжі
Удар по вокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих продовжує зростати
12 серпня, 14:49
Внаслідок ракетного удару утворилася величезна вирва
У Запоріжжі з провалля, утвореного вибухом, витягли людину з опіками – ОВА
18 серпня, 11:33
Люди продовжують спалювати суху рослинність, попри заборони, штрафи та щоденні заклики рятувальників
Пожежі в українських екосистемах: ДСНС повідомила тривожну статистику
20 серпня, 04:40
Неконтрольоване спалювання завдало значної шкоди довкіллю
На Вінниччині спалахнули десятки гектарів стерні: екологи нагадали про штрафи
19 серпня, 13:01
У ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область
Вогонь охопив новий резервуар: Новошахтинський НПЗ палає третю добу (відео)
23 серпня, 11:07
Росія обстріляла Білу Церкву
Ворог обстріляв Білу Церкву: є жертва та постраждалі (оновлено)
2 вересня, 05:52
Трамп анонсував дзвінок Путіну
Атака на Дніпро, вибухи в Росії, заява Трампа: головне за ніч
5 вересня, 05:58

Події в Україні

Україна отримає системи ППО Skyranger від Rheinmetall
Україна отримає системи ППО Skyranger від Rheinmetall
В окупованому Донецьку ракетами уражено колишній завод «Топаз»
В окупованому Донецьку ракетами уражено колишній завод «Топаз»
Лінія фронту станом на 8 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 8 вересня 2025. Зведення Генштабу
Вотум недовіри прем'єру Франції, вибухи у Донецьку. Головне за 8 вересня
Вотум недовіри прем'єру Франції, вибухи у Донецьку. Головне за 8 вересня
Дрони атакували окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве (відео, фото)
Дрони атакували окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве (відео, фото)
Сили оборони ліквідували наймолодшого окупанта
Сили оборони ліквідували наймолодшого окупанта

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
9771
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
7744
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
3937
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
3156
Фінальна битва за Донбас. Путін йде ва-банк

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua