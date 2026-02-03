Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Станції харківського метро стануть «Пунктами незламності»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Станції харківського метро стануть «Пунктами незламності»
Загалом у місті функціонує понад сотня «Пунктів незламності»
фото: Харківський метрополітен

Харківʼяни та гості міста можуть цілодобово приходити до метрополітену й отримати усю необхідну допомогу

Станції харківського метрополітену в цілодобовому режимі функціонуватимуть як «Пункти незламності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

«За потреби люди зможуть цілодобово приходити до метрополітену й отримувати там усю необхідну допомогу. Крім того, у нас працює 101 «Пункт незламності». Також за необхідності ми можемо додатково розгорнути 50 наметів», – зазначив він.

За словами мера Харкова, місто має домовленість з «Укрзалізницею», яке облаштовує «Пункт незламності» на базі потягу. «Поки що це шість вагонів, у кожному з яких може перебувати по 50 людей. Загалом це близько 300 осіб. Якщо виникне потреба, будуть залучені й інші потяги», – каже Терехов.

Крім того, у місті працюють 40 пунктів видачі безкоштовного гарячого харчування.

Нагадаємо, цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню.

До слова, через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ. Унаслідок цього 820 житлових будинків тимчасово залишаться без опалення, щоб запобігти замерзанню та руйнуванню тепломереж.

Читайте також:

Теги: Харків Ігор Терехов пункти незламності громадський транспорт метро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Терехов відмовився давати оцінку діяльності глави КМДА та готовності Києва до морозів і обстрілів
Терехов розповів, що відчуває, коли Кличка порівнюють з ним
Сьогодні, 17:45
Окупанти завдали комбінованого удару по Харківщині
Росіяни завдали комбінованого удару по Харкову: перші наслідки
Сьогодні, 02:26
Пункт незламності з'явився у Києві від Трійки
Слідом за фудтраками з гарячими напоями Трійка планує запустити стаціонарні пункти незламності для киян
25 сiчня, 14:30
Атака на Київ та Харків: головне за ніч
Атака на Київ та Харків: головне за ніч
24 сiчня, 06:55
Дрони атакують Харків
У Харкові прогриміли вибухи: місто під атакою дронів
24 сiчня, 00:29
Комунальники продовжують працювати, щоб подати тепло в будинки, які залишалися без теплопостачання після атаки на столицю 9 січня
Після атаки без тепла залишаються ще 32 будинки: де в Києві найскладніша ситуація
19 сiчня, 08:35
Держава запрошує підприємців долучатися до ініціативи
Кулеба заликав бізнес долучитись до Пунктів незламності
18 сiчня, 14:15
Мер столиці зазначив, що влада міста продовжує  працювати і «робити, все що може»
Енергоколапс у Києві. Кличко поклав вину на Свириденко
15 сiчня, 14:51
Мобільний пункт незламності на Русанівці
На столичній Русанівці розгорнуто мобільний пункт незламності
12 сiчня, 17:25

Події в Україні

Станції харківського метро стануть «Пунктами незламності»
Станції харківського метро стануть «Пунктами незламності»
Як будуть вимикати світло 4 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 4 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Ворог атакував Запоріжжя: двоє загиблих та семеро постраждалих
Ворог атакував Запоріжжя: двоє загиблих та семеро постраждалих
Командир ЗСУ розповів про наміри окупантів на Запорізькому напрямку
Командир ЗСУ розповів про наміри окупантів на Запорізькому напрямку
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові: семеро поранених
Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові: семеро поранених

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua