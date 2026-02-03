Станції харківського метро стануть «Пунктами незламності»

Харківʼяни та гості міста можуть цілодобово приходити до метрополітену й отримати усю необхідну допомогу

Станції харківського метрополітену в цілодобовому режимі функціонуватимуть як «Пункти незламності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

«За потреби люди зможуть цілодобово приходити до метрополітену й отримувати там усю необхідну допомогу. Крім того, у нас працює 101 «Пункт незламності». Також за необхідності ми можемо додатково розгорнути 50 наметів», – зазначив він.

За словами мера Харкова, місто має домовленість з «Укрзалізницею», яке облаштовує «Пункт незламності» на базі потягу. «Поки що це шість вагонів, у кожному з яких може перебувати по 50 людей. Загалом це близько 300 осіб. Якщо виникне потреба, будуть залучені й інші потяги», – каже Терехов.

Крім того, у місті працюють 40 пунктів видачі безкоштовного гарячого харчування.

Нагадаємо, цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню.

До слова, через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ. Унаслідок цього 820 житлових будинків тимчасово залишаться без опалення, щоб запобігти замерзанню та руйнуванню тепломереж.