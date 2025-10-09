Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сумщина під масованими атаками дронів і авіабомб: є загиблі та поранені

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Сумщина під масованими атаками дронів і авіабомб: є загиблі та поранені
Росія продовжує тероризувати Сумщину
фото з відкритих джерел

Під обстрілами опинилися Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська громади

Російські війська продовжують тероризувати Сумщину – від ночі регіон перебуває під масованими ударами. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає «Главком».

Армія РФ атакує місцеві громади десятками ударних безпілотників і керованими авіабомбами. За словами Григорова, частину ворожих дронів українські сили змогли знищити, однак противник продовжує активно застосовувати їх знову.

Під обстрілами опинилися Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська громади. Внаслідок атак загинули троє людей: 40-річний чоловік у Миколаївській громаді, 65-річний – у Великописарівській, та 66-річний – у Білопільській.

Крім того, поранено двох чоловіків віком 47 і 52 роки. Їм надають медичну допомогу.

Ворожі удари також спричинили руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

Терор триває і надалі – близько 00:20 ночі 9 жовтня в Сумах пролунала серія вибухів, про що повідомив міський голова Олександр Лисенко.

Раніше у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Мер міста Ігор Терехов написав, що під ударом знаходився Індустріальний район Харкова. На місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило.

«За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місто ще суне група ворожих бойових дронів - будьте обережні!», – повідомив Терехов.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 жовтня окупанти масовано атакували Харків дронами. За попередніми даними, росіяни завдали 15 ударів БпЛА по місту. Основна атака припала на Новобаварський район. Повідомлялося, що внаслідок удару в місті були перебої з електропостачанням, а на кількох локаціях виникли пожежі після влучань.

Крім того, російська терористична армія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів знеструмлені. 

«Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової. Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим – і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!», – наголосив очільник ОВА.

Варто написати, що увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини.

До слова, українські енергетики роблять ставку на батареї американського виробництва, щоб зберегти світло й тепло в домівках узимку. Акумулятори встановлені в секретних місцях і вже допомагають уникати блекаутів під час обстрілів.

Теги: Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни пошкодили техніку
Обстріл агропідприємства на Сумщині: поранено працівників під час збору врожаю
15 вересня, 09:27
Дрони атакували Сумщину
На Сумщині російський дрон вбив родину з двома маленькими дітьми
30 вересня, 07:27
Через обстріли на Сумщині сталося пошкодження інфраструктури та знеструмлення, що спричинило затримки в русі поїздів
Рух поїздів на Сумщині затримано через обстріли
2 жовтня, 00:55
Ворог активно використовував комбіновані засоби ураження по Сумському, Шосткинському та Конотопському районах
Атака на Сумщину: росіяни обстріляли область 187 раз за добу, 11 поранених, серед них троє дітей
5 жовтня, 11:37
Зеленський зауважив, що доповіді росіян Путіну відрізняються дуже сильно від реальності
«Я бачив русскі карти». Зеленський розказав, як окупаційне командування дурить Путіна
20 вересня, 12:30
Москва пропонувала обміняти захоплені частини Сумщини на решту території Донбасу
ЗСУ під Сумами вибили стратегічний «козир» із рук Путіна – NYT
21 вересня, 16:24
Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності кожного воєнного злочинця РФ
Ідентифіковано генералів РФ, які командували бомбардуванням шкіл та дитсадків на Сумщині
25 вересня, 16:14
Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів
Окупанти атакували дроном човен із рибалками на Сумщині: є загиблий та поранений
4 жовтня, 19:49
Альона і Олександр Лєсніченки загинули від російського удару разом зі своїми двони синами
Сумщина попрощалася з родиною Лєсніченків, яку вбила Росія (фото)
2 жовтня, 19:11

Події в Україні

Politico розповів про проблему українських виробників дронів
Politico розповів про проблему українських виробників дронів
Росія вдарила по Запорізькому району: є пошкодження та постраждалий
Росія вдарила по Запорізькому району: є пошкодження та постраждалий
Сумщина під масованими атаками дронів і авіабомб: є загиблі та поранені
Сумщина під масованими атаками дронів і авіабомб: є загиблі та поранені
Росія пошкодила інфраструктурний обʼєкт у Запорізькому районі
Росія пошкодила інфраструктурний обʼєкт у Запорізькому районі
Лінія фронту станом на 8 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 8 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Уряд зафіксував ціну на газ, Зеленський погодив нові операції СБУ. Головне за 8 жовтня
Уряд зафіксував ціну на газ, Зеленський погодив нові операції СБУ. Головне за 8 жовтня

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua