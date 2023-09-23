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Ранок в окупованому Севастополі почався з вибухів (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ранок в окупованому Севастополі почався з вибухів (фото)
У Севастополі над місцем прильоту піднімається стовп диму
фото із соцмережі

У Севастополі знову гучно

 

У суботу, 23 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».

Вибух пролунав о 08:32.

Місцеві мешканці повідомили, що чули звук ракети, що пролітала, потім пролунав вибух.

Стовп диму піднімається в районі Інкермана чи Північної сторони міста. Але точне місце прильоту поки що невідоме.

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фото із соцмережі

Наразі у Севастополі лунає сигнал повітряної тривоги.

Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що, «за попередньою інформацією, у Севастополі відпрацювало ППО». «Ракетні уламки впали в районі причалу у Сухарній балці. Усі спецслужби виїхали на місце», – написав він у телеграм-каналі.

Ранок в окупованому Севастополі почався з вибухів (фото) фото 1

Телеграм-канали також повідомляють, що після вибухів у Севастополі закрили рейд через бухту.

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. 

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. А за даними української розвідки, загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.

Крім того, 22 вересня ввечері в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух. Користувачі пишуть про влучання в ТЕЦ. 

Читайте також: Український генерал пояснив, чому удар по Севастополю важливий для контрнаступу ЗСУ
Теги: Крим окупанти Севастополь вибух

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