Окупанти вдарили ракетами по Харківському району

За попередніми даними, росіяни вдарили ракетами С-300

Увечері 25 лютого російські окупанти завдали ракетних ударів по Харківському району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За попередніми даними, армія РФ вдарила ракетами С-300 з території Білгорода.

На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Синєгубов додав, що огляд місць влучань триває.

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Перед цим мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що жителі міста чули вибухи.

Нагадаємо, увечері 25 лютого російські загарбники завдали ударів по Дніпру, внаслідок чого зафіксовано руйнування у приватному секторі міста. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що постраждали чотири людини.

Повітряне командування «Схід» зазначило, що силами ППО над Дніпром знищено три ударні дрони Shahed і три крилаті ракети.

До слова, сьогодні, 25 лютого, біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району на міні підірвалися двоє чоловіків.