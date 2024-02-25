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Окупанти вдарили ракетами по Харківському району

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по Харківському району
фото ілюстративне

За попередніми даними, росіяни вдарили ракетами С-300

Увечері 25 лютого російські окупанти завдали ракетних ударів по Харківському району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

За попередніми даними, армія РФ вдарила ракетами С-300 з території Білгорода.

На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило. Синєгубов додав, що огляд місць влучань триває.

Перед цим мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що жителі міста чули вибухи.

Нагадаємо, увечері 25 лютого російські загарбники завдали ударів по Дніпру, внаслідок чого зафіксовано руйнування у приватному секторі міста. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що постраждали чотири людини.

Повітряне командування «Схід» зазначило, що силами ППО над Дніпром знищено три ударні дрони Shahed і три крилаті ракети.

До слова, сьогодні, 25 лютого, біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району на міні підірвалися двоє чоловіків.

Теги: Харків окупанти армія Харківщина Олег Синєгубов Ігор Терехов

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