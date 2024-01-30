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Ворог атакував Харків: спалахнула пожежа

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ворог атакував Харків: спалахнула пожежа
фото ілюстративне

Російські загарбники атакували Харків «Шахедами»

Увечері 30 січня у Харкові пролунала серія вибухів. У місті оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та харківський міський голова Ігор Терехов.

Терехов повідомив про удар «Шахеда» по місту.

«Район житлової забудови, є пожежа на місці влучення. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється», – додав мер міста.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, росіяни спрямували на Харківську область мінімум 6 «шахедів».

«Є пошкодження цивільної інфраструктури. Екстрені служби виїхали на місця влучань», – пише Синєгубов.

Раніше сьогодні у Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух. Згодом Терехов уточнив, що приліт був у близькому передмісті Харкова. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксоване влучання, наразі без постраждалих. 

Нагадаємо, триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 78 бойових зіткнень. Ворог завдав п’ять ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: пожежа вибух Олег Синєгубов Ігор Терехов ворог Харків

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