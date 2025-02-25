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Масована атака РФ на Україну. Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Масована атака РФ на Україну. Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Українські воїни збили майже всі російські ракети
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Внаслідок ворожого удару постраждали Київщина та Житомирщина

У ніч на 25 лютого Російська Федерація атакувала Україну 213 ударними безпілотниками типу Shahed та сімома крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові підтвердили збиття шести крилатих ракет Х-101 та 133-х ударних БпЛА типу Shahed, а також безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Водночас 79 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина.

Втрати авіаційних систем ворога
Втрати авіаційних систем ворога
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, Росія після перерви завдала масованого ракетного удару по Україні крилатими ракетами Х-101. У вівторок, 25 лютого, по всій Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з літаків Ту-95МС.

Як повідомлялося, уламки ракети пошкодили господарчу будівлю та житловий будинок у Житомирському районі.

До слова, Польща підіймала у повітря військову авіацію на тлі російських ракетних ударів по Україні.

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Теги: окупанти безпілотник ракета дрон Повітряні сили ЗСУ

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