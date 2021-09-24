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    Події в Україні

    Окупанти засудили луганчанина до 13 років ув’язнення за «шпигунство»

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    Чоловіка засудили до значного терміну ув'язнення - Окупанти засудили луганчанина до 13 років ув’язнення за «шпигунство»
    Чоловіка засудили до значного терміну ув'язнення
    Фото з відкритих джерел

    Засуджений не визнав своєї «провини»

    В окупованому Росією Луганську так званий «суд» ухвалив вирок місцевому мешканцю, засудивши його до 13 років ув'язнення. Стаття, за якою «судили» луганчанина, – шпигунство. Про це повідомляє так звана «Прокуратура ЛНР».

    Чоловіка звинуватили в тому, що він на початку 2017 року, перебуваючи на підконтрольній Україні території, «був завербований співробітниками Служби безпеки України».

    Після цього він нібито збирав і передавав відомості «щодо близьких родичів одного з керівників державних установ м. Луганська», потім їх повинні були викрасти та передати на територію України.

    «У судовому засіданні підсудний вину в інкримінованому йому злочині не визнав, вказавши на те, що всі інкриміновані обставини вчинення злочину є надуманими», розповіли окупанти.

    Нагалаємо, окупанти в Криму пред’явили нове звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялу. Чоловіку загрожує до 20 років позбавлення волі.

    Також нагадаємо, шо окупанти вивезли до РФ майже мільйон мешканців Донбасу на важкі роботи.

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    Теги: окупанти прокуратура суд ЛНР вирок
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    Окупанти засудили луганчанина до 13 років ув’язнення за «шпигунство»