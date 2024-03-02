В Одесі через ворожу атаку обвалилася частина багатоповерхівки (фото, відео)

На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби

У ніч на 2 березня через атаку ворожих «Шахедів» по густонаселеному районі в одній з пошкоджених багатоповерхівок обвалилася частина будинку. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

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«Чергова терористична атака на мирно спляче місто. Густонаселений район. Тут просто жах. На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Ведуться розбори завалів», – сказав міський голова Геннадій Труханов.

Він уточнив, що загиблий – молода людина, та додав, що постраждалим надається медична допомога.

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Також було пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення.

Наслідки атаки оприлюднило «Суспільне Одеса».

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фото: «Суспільне Одеса»

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Як повідомлялося, у ніч проти 2 березня в Одесі внаслідок російської атаки із застосуванням «Шахедів» були пошкоджені багатоповерхівки, відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед них є дитина. Також внаслідок російської атаки є один загиблий.

Також у ніч проти 2 березня в селищі Великий Бурлук на Харківщині у власному будинку через атаку російських військових ударними безпілотниками загинув 76-річний чоловік.