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В Одесі через ворожу атаку обвалилася частина багатоповерхівки (фото, відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Одесі через ворожу атаку обвалилася частина багатоповерхівки (фото, відео)
фото: «Суспільне Одеса»

На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби

У ніч на 2 березня через атаку ворожих «Шахедів» по густонаселеному районі в одній з пошкоджених багатоповерхівок обвалилася частина будинку. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

«Чергова терористична атака на мирно спляче місто. Густонаселений район. Тут просто жах. На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Ведуться розбори завалів», – сказав міський голова Геннадій Труханов.

Він уточнив, що загиблий – молода людина, та додав, що постраждалим надається медична допомога.

Також було пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення.

Наслідки атаки оприлюднило «Суспільне Одеса».

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фото: «Суспільне Одеса»

Як повідомлялося, у ніч проти 2 березня в Одесі внаслідок російської атаки із застосуванням «Шахедів» були пошкоджені багатоповерхівки, відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед них є дитина. Також внаслідок російської атаки є один загиблий.

Також у ніч проти 2 березня в селищі Великий Бурлук на Харківщині у власному будинку через атаку російських військових ударними безпілотниками загинув 76-річний чоловік

Теги: шахед війна ворог Геннадій Труханов рятувальники Одеса

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