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Фронт та виробництво української зброї. Зеленський провів Ставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Фронт та виробництво української зброї. Зеленський провів Ставку
За словами президента, влада робить все, щоб дати більше зброї для наших воїнів
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ про складну ситуацію на Сході

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Ключовими питаннями засідання стали фронт, виробництво української зброї та постачання допомоги від партнерів. Про це президент повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Зокрема, Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Він був на передовій, безпосередньо у бригадах. Доповів про ключові виклики та потреби. Готуємось. Була також доповідь щодо нашого власного виробництва зброї та комплектації наших бригад. Максимум робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів», – наголосив очільник України. 

Також під час ставки йшлося про терміни постачання та можливість прискорення надходження зброї та снарядів від партнерів.

«Реальне. Фактичне. За політичними рішеннями має бути реальна логістика – реальне отримання зброї нашими воїнами. Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24/7 з партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Україна вже отримала ракети до ППО Patriot, які були відправлені Іспанією та іншими західними союзниками.

Як повідомлялося, після отримання від Сполучених Штатів військової допомоги на суму $61 млрд Україна планує піти у новий контрнаступ у 2025 році.

До слова, головною метою Росії на 2024 рік залишається повне захоплення Донецької та Луганської областей.

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Теги: війна Володимир Зеленський президент військова допомога озброєння фронт

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