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«Ракеты прилетели по нужным целям». Пропагандисти радіють удару по Львову (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Ракеты прилетели по нужным целям». Пропагандисти радіють удару по Львову (відео)
Унаслідок російського удару по Львову постраждало багато цивільних українців, чим росіяни вихваляються
фото: ДСНС

Росіяни відкрито радіють убивству українців

Уночі 6 липня російські загарбники вчинили черговий терористичний акт, атакували Львівську область. Російські пропагандисти в ефірі почали радіти удару по Україні.

«Місцеві мешканці чули гучні вибухи. Про наслідки деталі згодом. Ймовірно, ракети прилетіли по потрібним цілям», – радіє російський пропагандист.  

Росіяни, як зазвичай, відкрито радіють убивству українців, і навіть не приховують, що саме цивільні і були «потрібними цілями» обстрілу.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також –пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Станом на 8:20 унаслідок вибухів чотири людини загинули та 32 – отримали поранення, з них одна дитина.

Повітряні сили Збройних сил України цієї ночі знищили сім із десяти ворожих крилатих ракет «Калібр».

Теги: Львів пропагандист обстріл

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