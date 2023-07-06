«Ракеты прилетели по нужным целям». Пропагандисти радіють удару по Львову (відео)

Росіяни відкрито радіють убивству українців

Уночі 6 липня російські загарбники вчинили черговий терористичний акт, атакували Львівську область. Російські пропагандисти в ефірі почали радіти удару по Україні.

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«Місцеві мешканці чули гучні вибухи. Про наслідки деталі згодом. Ймовірно, ракети прилетіли по потрібним цілям», – радіє російський пропагандист.

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Росіяни, як зазвичай, відкрито радіють убивству українців, і навіть не приховують, що саме цивільні і були «потрібними цілями» обстрілу.

Нагадаємо, у Львові цієї ночі пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також –пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житловий будинок.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Станом на 8:20 унаслідок вибухів чотири людини загинули та 32 – отримали поранення, з них одна дитина.

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Повітряні сили Збройних сил України цієї ночі знищили сім із десяти ворожих крилатих ракет «Калібр».